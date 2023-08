O influenceriță renumită a murit de foame după ce a ținut o dietă sănătoasă. Ce a mâncat în ultimii cinci ani

Zhanna Samsonova, o influenceriță care trăia în sud-estul Asiei, a murit la vârsta de 39 de ani după ce a ținut, timp de cinci ani, o dietă exclusivistă.

Aceasta era cunoscută în comunitate vegană și posta pe social media sub numele Zhanna D’Art. Femeia a adoptată, timp de cinci ani, o dietă exclusiv vegană, care consta în sucuri și smoothie-uri de fructe, fructe crude și germeni de semințe de floarea-soarelui, și pe care o promova milioanelor de urmăritori de pe Instagram.

Prietena ei a declarat, conform Mirror, că obiceiurile ei alimentare deveniseră extrem de restrictive în ultimele luni. Zhanna și-a pierdut viața pe 21 iulie din cauza unei infecții ”asemănătoare cu holera”, exacerbată de ”epuizarea organismului de la dieta vegană”, a mărturisit mama ei, Vera Samsonova, pentru ziarul rusesc Vechernyaya Kazan.

De asemenea, prietena ei a declarat: ”Când am văzut-o în Phuket, am rămas îngrozită. Locuiesc cu un etaj mai sus decât ea și în fiecare zi îmi era frică să nu o găsesc fără viață. Am încercat să o conving să găsească un tratament, dar nu a reușit”, scrie Time News.

”În fiecare zi, văd cum trupul și mintea mea se transformă”, scris Zhanna despre dieta ei restrictivă. ”Ador să creez propriile mele rețete și să inspir oamenii să mănânce sănătos”.

Foto: @rawveganfoodchef/Instagram