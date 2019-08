O mai știi pe Dakota Fanning? Micuța care a jucat alături de Tom Cruise în filmul "Războiul lumilor"

O mai recunoști pe Rachel Ferrier din filmul stiintifico-fantastic "Războiul lumilor"? Iată cum arată acum la 25 de ani.

Micuța Rachel, jucată de Dakota Fanning, care a cucerit o lume întreagă, dar și pe actorul celebru Tom Cruise cu rolul și interpretarea sa din filmul Războiul lumilor s-a transformat într-o femeie în toată firea, stilată și foarte frumoasă.

GALERIE FOTO MAI JOS CU DAKOTA FANNING

Ajunsă la 25 de ani, Dakota Fanning a continuat să performeze în domeniul cinematografiei după ce a devenit celebră pentru rolul din Războiul lumilor (2005). A jucat în mai multe filme de-a lungul anilor cele mai cunoscute fiind distribuțiile din franciza "Twilight Saga", "Now is Good", "The Last of Robin Hood" sau mai nou "Once Upon a Time... in Hollywood".

Dakota Fanning și viața amoroasă

La 19 ani, actrița a avut un iubit de 32 de ani. Este vorba despre Jamie Strachan, un fotomodel britanic. Cei doi au fost într-o relație timp de 3 ani. "Am o viziune ciudată despre relații, deoarece părinții mei s-au cunoscut încă din clasa a II-a și s-au căsătorit din facultate." , spunea Dakota pentru publicația ENews.

După ce s-a despărțit de Jamie Strachan, actrița americană s-a cuplat cu actorul Henry Frye. Cei doi au oficializat relația în octombrie 2017 și se află până în prezent într-o relație. Lucrurile par să meargă foarte bine între cei doi, aceștia postând mereu poze împreună pe rețelele de socializare.

