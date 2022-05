O mamă vrea să schimbe numele fiului ei, după ce acesta a fost umilit la școală. Cum îl cheamă pe băiat

Prenumele copiilor este adesea la latitudinea părinților, însă numele de familie nu poate fi schimbat cu una cu două. O mamă din Marea Britanie spune că vrea să schimbe numele după tată al copilului ei de 9 ani, fiindcă băiatul este batjocorit la școală.

O femeie de 31 de ani s-a plâns pe rețeaua de socializare Reddit că întâmpină dificultăți în a scăpa de numele de familie al fostului soț, pe care fiul lor încă îl poartă. În urma mariajului, ea și băiețelul s-au ales cu numele Cox, care în limba engleză are o rezonanță vulgară.

Deși a divorțat de bărbatul cu care are copilul, și s-a recăsătorit cu o femeie, ea nu-i poate schimba numele fiului ei, din cauza refuzului fostului partener.

„M-am recăsătorit în 2019 și am luat numele de familie al soției mele. Fiul meu are acum vârsta la care începe să se întrebe de ce nu are același nume de familie cu soția mea și cu mine. De asemenea, plănuim să avem un alt copil împreună, care, evident, va lua și numele nostru de familieMai mult, cum numele de familie al fiului meu este atât de falic, a fost vizat de bătăuși la școală, deși are doar 9 ani”, s-a plâns femeia.

Ea susține că fostul soț refuză să-și dea acordul, considerând alegerea ei „lipsită de respect” față de el.

„Ar trebui să învețe să-l poarte ca pe o insignă a mândriei și tu îl rănești spunându-i că este în regulă să aibă un alt nume", a răspuns bărbatul când i s-a spus că fiul lui este batjocorit la școală.

Schimbarea numelui de familie al copiilor, după divorț , este legală în Marea Britanie, dar în lipsa acordului celuilalt părinte demersul se poate realiza doar la tribunal. Însă, un judecător poate respinge cererea, dacă ea nu este întemeiată.

În acest caz, cum au sfătuit-o și mulți utilizatori ai rețelei sociale, există o motivație rezonabilă fiindcă numele „Cox” poate fi considerat ofensator.

