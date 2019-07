O membră a trupei Spice Girls, diagnosticată cu o afecțiune mintală: Trebuie să fii puțin nebun să faci ceea ce fac eu

Melanie Brown (44), cunoscută ca membră a trupei Spice Girls, a fost diagnosticată cu ADHD. Cântăreața a făcut anunțul în cadrul unui interviu acordat podcast-ului lui Paul McKenna, potrivit publicației The Sun.

Melanie Brown, membră a trupei Spice Girl, s-a deschis în fața omului de televiziune Paul Mckenna și a vorbit cu sinceritate despre problemele de sănătate pe care le are.

Artista a dezvăluit că a fost diagnoastigată cu ADHD (nr. tulburare hiperactivă cu deficit de atenție): "Am muncit să-mi revin psihic. Am ADHD, precum și dislexie (nr. tulburare la citit) și dispraxie( nr. incapacitatea de a avea mișcări coordonate).





Artista a mărturisit că folosește anumite exerciții care o ajută să-și trateze simptomele:"Exercițiile mă ajută să meditez și să scap de anxietate. Mă ajută să mă concentrez pe mine în acea oră în care le folosesc. Chiar am o boală mintală. Trebuie să fii puțin nebun să faci ceea ce fac eu. Sufăr de anxietate, dar încerc să nu mă stresez prea tare".

Mărturisirea a venit după prezentatorul Richard Bacon, în vârstă de 43 de ani, a declarat anul trecut că a fost diagnosticat cu ADHD.

După divorțul prin care trecut cu Stephen Belafonte, cântăreața s-a stabilit la țară, unde spune că și-a găsit pacea interioară.

Spice Girls este o formație de fete de muzică pop, de origine britanică, care a fost creată în anul 1994, fiind alcătuită din Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton și Melanie Chisholm. Trupa a cunoscut succesul odată cu lansarea primului single "Wannabe".

Pe 31 mai 1998, in plin turneu, Geri Halliwell a anuntat ca va părăsii trupa. Cele patru membre ramase - Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm - au lansat un al treilea album in 2000, "Forever", iar trupa s-a destramat in februarie 2001.

În 2007, cantaretele s-au reunit pentru o scurta perioada de timp, pentru turneul "Return of the Spice Girls".

