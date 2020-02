O polițistă a rămas fără casă și fără job după ce a pozat goală! Cu ce se ocupă acum

În vara anului trecut, presa din Rusia și din Marea Britanie prezenta cazul unei femei în vârstă de 27 de ani, Anna Anufrieva, care a apărut într-o revistă pentru adulți atunci când lucra în serviciile secrete.

Oficial, rusoaica era ofițer de poliție, dar a primit o propunere de nerefuzat pentru a poza goală, astfel că a decis să facă pasul care urma să-i schimbe total viața. Din păcate pentru tânără, lucrurile nu au evoluat bine, iar șefii ei au decis să o concedieze, pe motiv că face de râs instituția. Mai mult decât atât, tatăl Annei nu a mai vorbit deloc cu aceasta, din același motiv: familia lor a fost făcută de râs.

Originară din Siberia, Anna Anufrieva a căzut în depresie după ce a rămas fără job, deoarece nu se aștepta ca lumea să o pună la zid, iar din această cauză și-a pierdut și casa. Cu toate acestea, ea a afirmat că nu regretă că a pozat dezbrăcată, chiar dacă și-a găsit foarte greu de muncă apoi și ajunsese să fie falită.

„Nu mai am unde să trăiesc. Nu am casă, nu am iubit, nu am niciun apartament. E ca și cum aș fi comis o crimă. Acest scandal m-a dereglat total, am slăbit foarte rău, am rămas pe drumuri și nu mi-am mai găsit niciun job”, spunea la acea vreme polițista.

La aproximativ șase luni după ce a rămas fără job, rusoaica a reușit însă să își găsească de muncă într-o agenție de turism, acolo unde este manager.

„Am început din luna ianuarie să lucrez într-o companie de turism. Îmi iubesc noul loc de muncă, unde sunt manager și ajut oamenii să-și organizeze vacanțe de vis. Locul de muncă anterior nu-mi plăcea, era plictisitor”, a spus ea.

Anna Anufrieva a dezvăluit că nu i se pare normal ca în revistele pentru adulți să apară doar vedete, modele, actrițe și antrenoare de fitness și că orice femeie ar trebui să aibă această șansă, dacă este mândră de corpul ei.

„Lumea ar trebui să înțeleagă faptul că și doctorițele, profesoarele sau orice femeie care lucrează la stat poate să se dezbrace. Îmi plac fotografiile nud și consider că o femeie goală este o formă de perfecțiune, așa că nu mai condamnați, doar bucurați-vă de asta”, a mai spus Anna Anufrieva.

foto: Instagram Anna Anufrieva

