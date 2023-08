O româncă a vrut să dea o lecție de bun-simț și a adunat tot gunoiul de pe o plajă din Grecia. „Omul sfințește locul”

Claudia a ajuns cu câteva zile în urmă în Grecia, unde călătorește împreună cu soțul și fiica. Tânăra este din București și dorește să exploreze brațul central al peninsulei Halkidiki, Sithonia. După ce a găsit un loc unde să-și parcheze rulota, în fața unei plaje mai retrase, s-a apucat să facă ordine, pentru că așa cum menționează chiar ea - „nu suportă mizeria și strânge tot gunoiul pe unde merge”.

Claudia Popliceanu este cunoscută în mediul online, pentru că are un grup pe Facebook, dedicat pasionaților de croșetat. De asemenea, pagina ei de YouTube „Tutoriale Handmade by Claudia Popliceanu” are aproape 40.000 de abonați. Aflată în Grecia, ea a realizat mai multe filmulețe cu locul în care se află și, prin exemplul ei, a încercat să dea o lecție de bun-simț.

Într-un video, ea spune că nu doar turiștii românii sunt cei care fac mizerie pe plajă. De câteva zile, Claudia strânge hârtii, sticle aruncate și alte gunoaie de pe o plajă din Grecia. Astăzi, după ora prânzului, ea le-a arătat urmăritorilor cum arată locul în care se odihnește.

„Sper să dau un exemplu și să schimbăm mentalitatea. Trebuie să fim responsabili, pentru că omul sfințește locul”, spune Claudia Popliceanu.



Ea menționează că printre turiștii care au lăsat gunoi pe plajă, în ultimele zile, cei mai mulți au fost sârbi, bulgari și greci. Unii oameni care au văzut-o pe Claudia că strânge gunoiul, lăsat de alții, au felicitat-o.

„Asta trebuie să fie normalitatatea, pentru că natura trebuie respectată”, menționează tânăra româncă.

Tânăra nu folosește tacâmuri și veselă din plastic. Ea și-a adus de acasă căni, pahare și farfurii din porțelan și sticlă. Urmăritorii ei i-au apreciat fotografiile cu mâncărurile tradiționale grecești.







Claudia și familia ei adoră călătoriile în natură cu rulota. În Sithonia nu le-a fost ușor să găsească imediat un loc pentru a campa. De aceea, le recomandă românilor să-și facă rezervare din timp la anumite camping-uri.

În cele câteva zile petrecute în Grecia, ea a cumpărat produse din piețele locale și a gătit pentru familia ei, dar a mâncat și la taverne. (VEZI MAI MULTE IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Sursă foto/ video: Facebook/ Claudia Popliceanu



Vezi și: Claudia Popliceanu, interviu în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”/ „Croșetatul, un vis... împletit”