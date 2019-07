O tânără a născut pe stadion, în timpul concertului Pink de la Liverpool. Ce nume a primit fetița

O femeie din Marea Britanie a avut parte de experiența vieții ei la concertul pe care Pink l-a susținut marți seară pe Anfield.

Însărcinată în 9 luni, Denise Jones nu a vrut să rateze concertul artistei preferate. Însă, tânăra a intrat în travaliu chiar pe stadion, în fața a mii de oameni. Eroii ei sunt doi paramedici care erau de serviciu în seara concertului, pe stadionul Anfield din Liverpool.

Ei au dus-o în încăperea de prim-ajutor din interiorul arenei și au ajutat-o să nască.

„Când am ajuns la ea, era evident că era pe punctul de a naște. Am decis să o mutăm repede în sala de prim-ajutor de sub tribună. Am continuat să o ținem sub observație și am stabilit că va trebui să o moșim în interiorul stadionului, deoarece nu mai era timp pentru a o transporta la spital”, a declarat paramedicul John Matthews pentru Liverpool Echo.

Credit foto: dryhurst_chloe

Ajutat de colega lui, Dani Berg, John a făcut tot posibilul ca bebelușul să vină pe lume în condiții de siguranță.

„A durat mai puțin de cinci minute. Nu am avut timp să ne îngrijorăm sau să ne panicăm. A trebuit să ne descurcăm și să o scoatem la capăt. Nu era niciun fel de echipament în sala de prim-ajutor, doar câteva paturi”, a mai spus paramedicul.

Citește și: Gestul de milioane făcut de fiica lui Pink, după ce artista a fost învinsă de Ariana Grande la Grammy

Fetița care s-a născut pe stadion a primit numele Dolly Pink, în onoarea și în amintirea artistei pentru care Denise Jones și-a riscat sarcina pentru a-i urmări concertul.

„Micuța Dolly Pink s-a născut în timp ce ne uitam la concertul Pink. Mami și bebelușul sunt într-o stare grozavă, mulțumim minunaților paramedici care au adus-o pe lume”, a scris fericita mamă pe Twitter.

Vezi și: