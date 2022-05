O tânără de 23 de ani, atrasă sexual de obiecte, e într-o relație cu un avion: “Îl iubesc incredibil de mult!”

Sarah Rodo, din Dortmund (Germania), și-a dat seama încă din adolescență că nu se poate îndrăgosti de un bărbat și că simte “fluturi în stomac” doar în preajma anumitor obiecte.

Tânăra de 23 ani, care este atrasă sexual de obiecte, a dezvăluit că este într-o relație cu un avion.

Fata se identifică drept “Objectum Sexual” (n.red obiectofilă) și spune că are sentimente puternice de dragoste pentru avionul ei.

"Am fost atrasă de obiecte încă din adolescență. Am observat pentru prima dată când aveam 14 ani. Înainte de avion, am fost în ICE 3, care este un tren expres”, a spus tânăra.

Ea spune că simte o dragoste imensă pentru avionul de pasageri, pe care îl numește iubitul ei. Este atât de îndrăgostită încât călătorește în mod regulat cu avionul pentru a putea rămâne aproape de partenerul ei. Cel din urmă este un avion real Boeing 737, alintat “Dicki” de iubita sa, potrivit Mirror.

Sarah și-a făcut inclusiv două tatuaje cu iubitul Dicki pe braț. Mai mult, visează să se căsătorească cu el, însă știe că o astfel de ceremonie ar fi ilegală în țara ei natală.



“Am simțit dragoste imediat și vreau doar să fiu cu el tot timpul. Mă face cea mai fericită persoană. Când sunt cu 737-le meu sunt pe lună, îl iubesc incredibil de mult. Mă simt în siguranță și vreau să-mi petrec tot timpul cu el. Încerc să zbor cât mai des cu avionul și merg la aeroport să admir avioanele. Când ies din casă, iau cu mine un model mic astfel încât să-l simt mereu aproape. Unii oameni nu-mi înțeleg dragostea, dar prietenii mei mă încurajează”, a mai spus fata.

Cum nu-și poate aduce iubitul de 29 de tone acasă, Sarah are mai multe replici, de diferite dimensiuni, care îi țin de urât atunci când nu zboară cu Dicki. Ea are peste 50 de replici ale avionului, care dorm în patul ei și spune că are parte de cel mai bun sex.

"Îmi place totul la el, dar în special fața, aripile și motorul: sunt atât de sexy pentru mine", a mai spus tânăra.



Sarah a povestit că a avut relații și cu bărbați. "Am avut, de asemenea, două relații cu bărbați, pentru că nu eram sigură care este adevărata mea sexualitate, dar mi-am dat seama imediat că nu pot simți aceste lucruri romantice pentru oameni, acum știu că sexualitatea mea este obiectofilia (n.red formă de atracție sexuală sau romantică axată pe anumite obiecte neînsuflețite) și îmi mențin acest lucru”, a adăugat tânăra potrivit sursei de mai sus.

