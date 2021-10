O vedetă Playboy își face câinele milionar! Starleta are de gând să-i lase 2 milioane $ moștenire

Faceți cunoștință cu Francisco, patrupedul care urmează să devină milionar în dolari! Stăpâna lui, modelul Playboy Ju Isen, vrea să se asigure că Francisco va fi beneficiarul unui fond de 2 milioane de dolari, după moartea ei.

Modelul brazilian este recunoscut pentru aparițiile din revista cu iepurași, dar și pentru nenumăratele operații estetice. Ju Isen (35 de ani) a mărturist că a avut peste 50 de intervenții și a devenit dependentă de “cuțitul” chirurgilor plasticieni.



Brazilianca și-a pus silicoane de mai multe ori, grăsime în posterior și obraji, și-a injectat acid hialuronic și și-a făcut o armonizare facială. Pentru toată această transformare, blonda a plătit peste 200.000 de dolari. “Nu mă recunosc când mă uit în oglindă! Sunt o altă femeie!”, spunea Ju într-un interviu.

Noua înfățisare i-a adus un loc pe coperta Playboy și o viață de lux. Până la 35 de ani, starleta a reușit să strângă în conturi aproximativ 2 milioane de dolari.



Ju Isen nu are copii și spune că nici nu are timp să-i facă. Așa că are de gând să-i lase toată averea câinelui ei. Francisco va moșteni milioanele de dolari, dar și două mașini de lux.

Modelul Playboy este deja în discuții cu avocații și vrea să se asigure că ultima ei dorință va fi îndeplinită.

“Am muncit mult ca să ajung unde sunt azi. Cred că este timpul să mă gândesc și la viitor”, a spus Ju, potrivit Daily Star.

Modelul spune că banii îi vor asigura confort și îi vor aduce mângâiere câinelui ei, când ea nu va mai fi în viață. La fel și celor care îl vor îngriji.



Despre Francisco, Ju spune că este “iubirea vieții” ei. Patrupedul e răsfățat non-stop de stăpâna lui. Poartă haine de brand, mănâncă doar delicatese și zboară doar cu avion privat.

Fotografii: Instagram

Vezi și VIDEO: Cel mai tare joc de pe TikTok