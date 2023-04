Oana Lis, dezvăluiri uluitoare din trecutul său: „De cerșit, am făcut-o!”

Oana Lis, sinceră de fel, a făcut o mărturisire șocantă în mediul online!

Diagnosticată cu cancer și urmărită constant de probleme, Oana Lis încearcă să ascundă totul și să-și mențină puterile, iar în fața fanilor se afișează de fiecare dată cu zâmbetul pe buze.

Soția fostului edil al Capitalei este mereu activă pe rețelele de socializare și interacționează des cu cei care o urmăresc, exact așa cum a făcut și de data aceasta. Le-a adresat tuturor o întrebare, curioasă fiind să afle ce consideră fanii săi că este mai grav, cerșitul sau prostituția, făcând ulterior o dezvăluire total neașteptată.

Se pare că Oana Lis a apelat la mila oamenilor în trecut și nu se ferește să recunoscă acest lucru: „Ce e mai grav... să cerșești sau să te prostituezi?! De cerșit am făcut-o... restul, încă nu!”.

Oana Lis, diagnosticată cu cancer de piele

Invitată în platoul emisiunii „La Măruță”, Oana Lis a dezvăluit că în urmă cu aproape o lună a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele. Deși nu avea simptome, vedeta a decis să își facă o serie de analize, știind că perioada stresantă prin care a trecut i-ar fi putut afecta organismul.

„Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele”, a spus Oana Lis.

