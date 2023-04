Oana Lis, mesaje emoționante după ce a povestit că a fost diagnosticată cu cancer de piele

Oana Lis a dezvăluit La Măruță că a fost, diagnosticată cu o formă de cancer de piele.

Deși nu avea simptome, vedeta a decis să își facă o serie de analize. La Măruță a povestit:

„Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună, am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic, nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele.”

„Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dipărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui. Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign.Am vorbit doar cu câteva persoane. Atunci când am o problemă mă concentrez foarte mult pe soluții.”





Și tocmai ca unul din răspunsurile la aceste soluții, soluții prin care Oana caută să își mențină o stare psihică bună, vedeta a postat pe Facebook:

„Să nu îți pierzi niciodată speranța. Atunci când vei crede cel mai puțin, Dumnezeu va face minuni pentru tine."

„Dacă vrei curcubeul, trebuie să faci față ploii.”

Ca să arate că nu și-a pierdut simțul umorului, Oana a scris și o glumă:

"Întâlnirile din 2023: sunt măritată, dar nu e ceva serios!"

FOTO: FACEBOOK OANA LIS

