Oana Lis și-a închis cabinetul de psihoterapie! Cum a ajuns la această hotărâre

Oana Lis a absolvit cursurile Facultății de Psihologie în iulie 2019, iar ulterior și-a deschis cabinetul de psihoterapie.

Cabinetul a fost deschis inițial în centrul Bucureștiului, iar în urma pandemiei ședințele s-au mutat online. Când pandemia a luat sfârșit, Oana și-a reluat ședințele în format fizic, dar acum a închis din nou. A declarat pentru Click și motivele avute:

„Am fost nevoită să închid cabinetul. Pur și simplu, nu mai pot! Acum am grijă de Viorel, nu mai am timp să mai merg la cabinet. Eu stau cu el non-stop. Nu are cine să stea să-l îngrijească. El nu se mai deplasează singur.

Plus că pensia lui Viorel s-a mărit și nu prea. Nu vreau să mă mai vait de bani, căci am facut-o și mi-a sarit toată lumea în cap. Mai profesez, mai dau consultații, dar doar online!”

La 80 ani, Viorel Lis este imobilizat la pat, suferă de diabet și a făcut și un accident vascular celebral în urmă cu câțiva ani.

