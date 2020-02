Oana Radu, cerută în căsătorie cu un inel fabulos, la care visa de ceva vreme

Oana Radu și-a anunțat fanii de pe Instagram că trăiește cele mai fericite zile din viața ei.

Într-un Instastory emoționant, Oana a povesit cum a fost cerută de soție:



”Dragilor, vreau să vă spun ceva, dar nu ştiu cum să încep. Mai ţineţi minte că am postat eu un inel pe care mi-l doream foarte mult? Atunci vă spuneam că dacă vreodată voi fi cerută în căsătorie, cu inelul ăla voi fi cerută. Şi story-ul acesta nu este degeaba că uitaţi-vă ce am pe deget. Dacă vă întrebaţi de ce îl am pe deget, nu mi l-am luat singură. Da, am fost cerută în căsătorie. Nu-mi vine să cred cât sunt de fericită. Cătălin m-a cerut în căsătorie şi am spus da”, a spus Oana Radu pe Instagram.



Oana a arătat pe Instastory inelul superb și data la care l-a prezentat: Apoi, pe Instagram, a pus o poză cu inelul visat pe deget, poză pe care a însoțit-o de câteva cuvinte: DA pentru toata viata cu tine @catalin_dobrescu6 ! Te iubesc!

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Oana Radu (@eusuntoanaradu) pe Feb 21, 2020 la 2:47 PST

A trecut o jumătate de an de când fostul iubit al Oanei Radu a murit după ce, pe 13 august 2019, a fost incendiat de un vecin cu probleme psihice.. Au fost zile dramatice și pentru Oana Radu, însă aceasta a reușit să își refacă viața alături de Cătălin, antrenorul ei de fitness, dar și prieten foarte bun de ani de zile.