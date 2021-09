Oana Radu, fără complexe pe Instagram: ”Șocant. Așa arătam eu acum aproape 6 luni”

Oana Radu a trecut, de-a lungul timpului, prin schimbări de look, impresionând în special cu scăderea în greutate.

Lipsită de inhibiții, cântăreața și-a asumat felul cum arată și, mai ales, le-a demonstrat fanilor că oricând este loc să-ți îmbunătățești imaginea.

De curând, Oana Radu a postat pe contul său de Instagram imagini cu picioarele ei afectate de celulită.

“Așa arătam eu acum aproape 6 luni de zile. Acestea sunt urmele pe care mâncarea le lăsase pe corpul meu. O celulită închistată și extrem de agresivă mă chinuia și mă facea să stau mereu acoperită. Nu îmi puteam arăta picioarele, nu am mers niciodată la plajă până anul acesta, nu am purtat niciodată fustă scurtă etc. Deși făceam sport și țineam dietă, slăbeam, dar nu reușeam să scap de această problemă groaznică, celulita!“, a scris vedeta.

Oana spune că a scăpat de celulită cu ajutorul unei creme. “Am hotărât să am încredere în profesioniștii ce au creat această cremă și iată rezultatele mele! Știuuu, mai este muuult de muncă! Cum v-am mai spus, repet, nu voi avea poate niciodată picioare perfecte, dar serios?! Uitați-vă ce diferență colosală! După trei luni de zile s-au văzut primele diferențe reale și mă dădeam de două ori pe zi cu ea. Am folosit-o doar împreună cu dietă și sport, fiindcă altfel probabil că nu ar trebui să aveți așteptări!”, a mai spus artista.