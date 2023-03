Oana Radu și-a făcut o nouă operație estetică după ce a slăbit peste 100 de kilograme

Oana Radu a devenit un adevărat exemplu de ambiție, perseverență și disciplină după ce a reușit să slăbească peste 100 de kilograme.

Artista a povestit în nenumărate interviuri, dar și pe canalul ei de Youtube, despre lupta pe care a dus-o cu kilogramele în plus.

“Toată viața mea am fost sedentară. Toată viața mi-am găsit fericitea și bucuria în mâncare. Toată viața mea am găsit o alinare în mâncare, un loc în care să mă ascund”, declara Oana în urmă cu doi ani.

Totul s-a schimbat după ce l-a cunoscut pe actual ei soț și a intrat pentru prima oară în sala de fitness. Chiar dacă a slăbit considerabil, Oana a avut nevoie de mai multe operații după ce a rămas cu pielea lăsată.

Cântăreața a mărturisit că a călcat de mai multe ori pragul medicului estetician, iar recent și-a făcut curaj pentru o nouă operație estetică.

După ce și-a injectat buzele, și-a “reparat” sânii și a scăpat de pielea în exces de pe brațe, Oana a decis să-și facă o intervenție în zona abdomenului.

“Vă mulțumesc pentru mesaje, încurajări și urări. Intervenția pe care am făcut-o a fost de ordin estetic, însă doar pentru a corecta urmele pe care slăbitul a peste 100 de kilograme (știți că am slăbit de două ori câte 50 de kilograme) le-a lăsat asupra mea. Intervenția pe care am făcut-o este în zona abdomenului, dar nu este doar abdominoplastie, ci este una mai complexă. A fost o intervenție grea, dar mă simt absolut minunat și evident că am început o viață nouă! O să fac un reels despre operație, despre cum mă simt și evident despre recuperare. Uitându-mă în urmă, nu știu de ce nu am făcut-o până acum, nu știu efectiv de ce mi-a fost atât de teamă”, a scris Oana Radu pe contul ei de Instagram.

Fotografii: Instagram