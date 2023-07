Oana Roman a ajuns la capătul puterilor! Mesajul sfâșietor al vedetei:„Simt că mă copleșesc toate și obosesc”

Oana Roman trece, din nou, prin momente grele, mama ei a ajuns de urgență la spital, în urmă cu câteva ore.

Oana Roman a dat o veste extrem de tristă în mediul online în această dimineață. Vedeta, aflată într-o scurtă vacanță la Brașov, a fost înștiințată că mama sa nu se simte deloc bine și trebuie transferată de urgență la spital. După o noapte albă, petrecută cu medicii care i-au îngrijit mama, de dimineață a pornit spre București pentru a merge la spital la cea care i-a dat viață.

Cu moralul la pământ și cu o senzație de neputință, Oana Roman a scris un mesaj sfâșietor în mediul online, în care a mărturisit prin ce trece în aceste momente. Mioara Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor, după ce s-a simțit foarte rău. Oana Roman nu mai are liniște, tot ce poate face este să spere că mama sa va fi bine.

„Bună dimineața. A fost o noapte grea, mama nu s-a simțit bine, eu am stat pe telefon cu doctorii toată noaptea, acum e stabilă și, deși nu am dormit decât câteva ore, plec spre casă pentru ca să mă duc la ea la spital. Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparenta și nu am arătat doar partea roz a vieții mele.

Când sunt fericită se vede, când îmi e greu vă spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi așa cum simt, de a decide așa cum vreau. Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare ca nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu.

Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât sa lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajuta!”, este mesajul postat de Oana Roman în online.

Sursă foto: Instagram Oana Roman

