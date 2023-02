Oana Roman: "Eu îmi doresc doar pace și primesc doar război de la alții"

Cu toate că, cel puțin pe social media, s-au încheiat conflictele între Oana Roman și Marius Elisei, fiica lui Petre Roman le-a mărturisit celor care o urmăresc pe Instagram că are încă zile foarte proaste.

Cu toate acestea, nu le-a legat în mod direct de fostul soț. Pe Instastory, Oana Roman a povestit despre provocările pe care le are într-o zi extrem de neplăcută:

"Ce zi proasta! Ce vibe urât! Ce își pierd oamenii mințile! Mai e câte o zi din asta în care efectiv își pierd oamenii mințile! Oricât încerc eu să aduc un vibe bun, vibe-ul e negativ.(...) Nu e o zi tocmai bună. Sper să se mai linișteasă lucrurile! Pentru că eu îmi doresc doar pace și primesc doar război de la alții."

Pe Instagram, acesta a declarat:

„Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit. Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze! Și vreau să încheiem! Mi s-au adresat cuvinte foarte urâte, poate și eu am spus cuvinte urâte, dar trebuie să încheiem pentru Iza, să fie liniște. De aceea nu vreau să mai discut sau să mai dau curs unor speculații, sub nicio formă legat de tot ce s-a întâmplat. Atâta timp cât Iza își vede tatăl, eu sunt fericită și nimic altceva nu mai contează. M-am sfătuit aseară cu familia mea, care nu este de sânge, dar este de suflet și m-au ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri și da, am exagerat și eu, dar ce am primit înapoi a fost foarte greu. Așa că vreau să încheiem! De tot, pentru totdeauna."