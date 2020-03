Oana Roman, într-o ipostază în care nu te așteptai să o vezi

După ce a slăbit, Oana Roman e din ce în ce mai dezinvoltă.

Dacă la început a avut curaj să pozeze într-un negljeu, în pat, mai apoi și-a schimbat stilul vestimentar și coafura, acum Oana apare pe contul de Instagram și în ipostaze extrem de amuzante, în care nu s-ar lăsa văzute multe vedete, de teama ironiilor.



Pe Instastory, Oana îndrăznește însă să poarte un corn de unicorn pe cap, în timp ce se joacă de zor cu fetița ei.









Oana dă dovadă de curaj din mai multe puncte de vedere. Deși în Italia s-au înregistrat cele mai multe cazuri de Coronavirus, ea a îndrăznit să plece în vacanță la Roma, de unde a și postat o mulțime de fotografii pe Instagram. La întoacere, pe același cont de socializare, a scris:



“Ieri eram pe malul Lacului Braciano lângă Roma. Liniste si pace. Relaxare si calm. Am ajuns la București și m a izbit toată demența si nebunia de peste tot. Nu cred in teoria conspirației dar cred ca cei care manipulează stiu ca in Romania mentalitatile sunt extrem de primitive si stiu ca panica funcționează.

Nu e nici o panică. Doar manipulare.”

FOTO: INSTAGRAM OANA ROMAN ELISEI