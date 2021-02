Oana Roman și Marius Elisei, divorțați, dar împreună! Ce au declarat amândoi după despărțire

Adio, dar rămânem împreună! Ca părinți!

Acesta e mesajul principal al Oanei Roman și al lui Marius Elisei. La doar o zi după divorțul la notar, cei doi au apărut alături și au făcut primele declarații, într-un video postat pe contul de Instagram al Oanei.



„După fix șapte ani și o lună am încheiat frumos, amiabil și decent. Nu mai suntem soț și soție de ieri, (15 februarie) noi am semnat actele de divorț la notar amibil. Noi am ales să terminăm aceasta căsnicie amiabil. A fost cu suișuri și coborâșuri, nu pot să vă mint. (…) Am semnat la notar atât actele de divorț, cât și actele privind custodia Isabelei, care va fi una comună. Vom avea amândoi grijă de ea. Domiciliul ei va fi aici, la ea acasă, pentru că asta e casa în care a crescut. Dorința noastră până la urmă a fost acea ca Isabela să aibă un mediu liniștit în care să crească, pentru asta am ajuns la o înțeleger frumoasă. Rămânem în primul rând părinți pentru Isa și, în al doilea rând, prieteni, chiar dacă mariajul ăsta nu a mai mers. Rămânem apropiați în sensul că avem responsabilități comune, pe Isabela. Iza va sta și la mine, și la tatăl ei."