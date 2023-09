Oana Roman, singură cu fiica ei, în prima zi de școală. Marius Elisei, marele absent: „A durut-o”

Astăzi a fost o zi importantă pentru Oana Roman, deoarece Isa, fiica ei, a intrat în clasa a III-a. Fiica lui Petre Roman i-a fost alături în ziua cea mare, doar că a fost dezamăgită de faptul că Marius Elisei nu a făcut acest lucru.

Oana Roman a luat decizia de a o muta pe Isa la altă unitate de învățământ, ceea ce a făcut ca noul an școlar să vină cu și mai multe emoții la pachet. Prin urmare, aceasta a avut nevoie de încurajările părinților, însă, doar mama ei i-a fost alături.

Fiica lui Petre Roman a postat, pe contul ei de Instagram, câteva fotografii de la festivitatea de deschidere, alături de câteva încurajări pentru fiica ei. În postările din mediul online, aceasta a precizat că Marius Elisei nu a fost prezent în prima zi de școală.

Mai mult decât atât, Oana Roman a mărturisit că Isa a fost destul de nostalgică, deoarece, în urmă cu scurt timp, s-a întors din vacanță și este nevoită să se acomodeze cu noul ritm.

„E ușor nostalgică pentru că trebuie să se obișnuiască într-un nou mediu și noi colegi. Va fi bine. Azi am susținut-o și i-am fost alături, am încurajat-o și am fost doar eu cu ea, dar știu că îi dau putere chiar dacă poate fi ar fi avut nevoie și de prezența tatălui. Prima zi de școală într-o școală altfel, elegant, frumos și multe activități.

Azi am fost doar noi două și știu că a durut-o faptul că tatăl ei a ales să nu vină să fie alături de ea în acest nou început, dar Isa este puternică și deșteaptă și bună și Dumnezeu o veghează la fiecare pas”, a scris Oana Roman, pe contul ei de Instagram.

În urmă cu doar câteva zile, Oana Roman a dezvăluit, în mediul online, că fiica ei, Isa, a supărat-o atât de tare, încât, a făcut o criză de nervi. Aceasta începuse să se pregătească pentru o întâlnire, când, deodată, a observat că Isa a vărsat o cutie plină cu sclipici peste produsele sale de machiaj.

Aceasta a recunoscut că Isa o supără extrem de rar, dar, de data aceasta, a supărat-o atât de tare, încât le-a spus și fanilor ei despre ce este vorba. În cele din urmă, Oana Roman s-a liniștit, iar lucrurile au revenit la normal, făcând pace cu situația.

Sursa foto: Instagram I oanaromanelisei

