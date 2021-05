Oana Roman, stări contradictorii cauzate de problemele de sănătate ale Mioarei Roman

Mioara Roman are 81 de ani, se confruntă cu probleme serioase de sănătate, iar fiica ei face tot ce poate ca să o sprijine.

După ce Mioara a fost internată într-un centru medical de recuperare, s-a întors acasă, iar Oana face eforturi să o vadă bine pe cea care i-a dat viață.

După cum a arătat și pe Instagram, a fost aproape șocată când s-a dus la farmacie să cumpere rețeta cu medicamentele pe care le-a prescris medicul Mioarei Roman pentru următoarele două luni.





"Am avut o zi plină! Am filmat ore întregi pentru emisiune, am fost la medicul de familie să îi iau reţeta mamei. Am avut programare. Voiam să vă arăt ceva. O pungă plină de medicamente. Astea îi ajung două luni. Cred că sunt 20 de cutii de medicamente. Asta este! “, a povestit Oana Roman pe pagina personală de Instagram.





"Familia mea este cea mai grea povară pe care o duc", a povestit Oana Roman, printre lacrimi, la emisiunea Andreei Mantea.

Cu toate acestea, tot Oana a scris pe Instagram după ce mama ei s-a întors acasă de la centrul de recuperare unde a stat două luni - centru plătit tot de fata ei:





"Înainte ca mama sa facă recuperare nu era foarte bine si nu arăta ok. Sunt mandră că după o lună de tratament, mama arată asa la 81 de ani. Azi am mers împreună la coafor și mi s-a părut atat de elegantă și distinsă și mult mai în formă. I-am făcut cadou de ziua ei acest sacou superb și am avut o mare plăcere să ne facă Isa o poză. E o poză făcută în zi Sfântă și sunt tare liniștită în suflet că mama e bine și fac pentru ea tot ce pot."



