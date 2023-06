Oana Tache, singurul jurnalist român invitat să modereze de două ori la rând o dezbatere la European Youth Event

În perioada 9-10 iunie 2023, Oana Tache va modera dezbaterea „Recovery and Resilience” la European Youth Event 2023 în Parlamentul European, la Strasbourg. Dezbaterea face parte din cadrul celui mai important eveniment european dedicat tinerilor din Uniunea Europeană.

Astfel, Oana Tache devine primul și singurul jurnalist român invitat să modereze de două ori la rând o astfel de dezbarere la Parlamentul European, la Strasbourg.

Oana Tache s-a alăturat ca voluntar campaniilor desfășurate de Parlamentul European în România încă din 2019 și a devenit singurul influencer român invitat în 2019 la European Youth Week, iar în 2021 a fost invitată în calitate de jurnalist la dezbaterea State of The European Union si la European Youth Event.

„Sunt extrem de fericită că anul acesta am din nou ocazia să moderez un panel în cadrul acestui summit pentru tineri. Este o experiență deosebită pentru mine de fiecare dată când ajung în Parlamentul European și aștept cu multe emoții editia 2023 a European Youth Event!

În contextul în care tinerii din întreaga lume au fost profund afectați de pandemie, războiul declanșat de agresiunea Rusiei în Ucraina a schimbat deja fața Europei așa cum o știam, schimbările climatice și digitalizarea sunt procese ireversibile pentru care se fac eforturi zilnice la nivel european, EYE 2023 își propune (așa cum se întâmplă la fiecare ediție) să ofere un spațiu deschis și transparent de dialog cu tinerii. Sub tagline-ul The future is ours, #EYE2023 va desfășura atât activități offline la sediul Parlamentului European din Strasbourg, Franța, cât și online în cele două zile de evenimente.

Misiunea finală a evenimentului este aceea de a implementa acțiuni concrete în ceea ce privește sustenabilitatea, digitalizarea, sănătatea și un viitor verde pentru generațiile următoare”, declară Oana Tache.

Oana Tache față în față cu marii lideri europeni

Jurnalista Oana Tache s-a implicat voluntar încă din 2019 în acțiunile, campaniile și evenimentele Biroului Parlamentului European în România și a fost prezentă la Strasbourg și Bruxelles în repetate rânduri, unde a avut ocazia să întâlnească și să intervieveze față în față liderii europeni ca Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Vice Președinta Katarina Barley și eurodeputații Manfred Weber sau Guy Verhofstadt.

„Pentru mine este o adevărată onoare să reprezint România la Strasbourg și ii cunosc personal pe marii lideri europeni. Probleme foarte importante pentru generația mea, ca de exemplu: Care sunt beneficiile democrației parlamentare europene pentru tineri? Cum afectează deciziile și politicile adoptate de Parlamentul European viața de zi cu zi? Cum pot tinerii să influențeze politica europeană și de ce e important să se implice în protejarea democrației europene? și-au găsit de fiecare dată răspunsul transparent în urma interacțiunilor cu politicienii de top ai Uniunii Europene”, mai spune Oana.

Deasemenea, Oana Tache a moderat și evenimentul dedicat tinerilor ÎMPREUNĂ SUNTEM EUROPA la București în decembrie 2021, dialogul cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Exact ca în cazul evenimentului de la Bucuresti, European Youth Event este o oportunitate unică pentru toți tinerii de a interacționa direct cu reprezentanții singurului organism european ales prin vot direct de către cetățeni și singurului Parlament transnațional din lume. European Youth Event 2023 este o ocazie extraordinară să ne inspirăm reciproc, să schimbăm opinii şi să înțelegem mai bine cum putem contribui activ la Europa de mâine”, a declarat Oana Tache.

OanaTache, considerată un vector de imagine important pentru generația tânără

Cu un background solid în media românească, Oana a fost mereu un vector de imagine important pentru generația tânără. A lucrat pentru MTV România ca VJ, producător. Și a fost cel mai tânăr Brand Manager din Europa de Sud-Est pentru celebrul post TV.

A prezentat zeci de programe pentru tineri ca parte a trustului PRO. A fost primul Digital Host din România și în prezent este DJ/realizator programe la Virgin Radio România.

Din 2015 este owner al casei de producție de content digital MediaLIKE și a lucrat cu și pentru zeci de branduri premium internaționale.

Din 2019, s-a alăturat campaniilor Parlamentului European și promovează activ valorile europene.