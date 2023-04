"Oau, ce dezamăgire!" Jennifer Lopez, aspru criticată după ultima reclamă. Ce i-a înfuriat pe fani

Cea mai nouă reclamă în care apare Jennifer Lopez a stârnit o mulțime de reacții controversate printre fani. Diva latino promovează o băutură alcoolică, însă ea susține de ani buni că nu pune gura pe alcool. În plus, noile imagini sunt atât de editate încât J Lo de abia pare trecută de 20 de ani, deși are 53.

Jennifer Lopez vrea să scoată bani din orice, chiar dacă asta contravine pricipiilor ei. Deși ea nu consumă alcool, tocmai a lansat un brand de băuturi alcoolice, spre dezamăgirea fanilor. Aceștia consideră că ar fi fost mai potrivit să lanseze ceva fără alcool, potrivit principiilor ei.

„Îmi place să mă distrez și să mă relaxez cu prietenii, dar nu am găsit niciodată o băutură potrivită pentru mine. Am căutat ceva de care să mă pot bucura, care să se potrivească modului atent în care îmi trăiesc viața. Când nu l-am găsit, am decis să creez Delola”, a spus J Lo.

Lopez a adăugat că obiectivele ei au fost „ingrediente mai bune, gust mai bun, mai puține calorii decât cocktailurile tradiționale”, într-un singur pahar.

Fanii însă nu au apreciat inițiativa ei.

„J.Lo a fost o sursă de inspirație pentru mine să stau departe de alcool. Povestea că bea rar și dacă o face, e doar o înghițitură de sărbatori. Așa că este o dezamăgire pentru mine că promovează alcoolul când sunt atât de multe băuturi fără alcool! De dragul argumentelor, sigur că este o afacere și e vorba de bani... dar este un pretext fals de a promova alcoolul – acela de a se distra, când tot ea spune că alcoolul e dăunător pentru pielea ei și nu face parte din stilul ei de viață. Dar ce nu facem pentru un ban în plus?”, a comentat un fan la postarea ei.

“Oau, ce dezamăgire! De ce nu a creat un brand de băuturi non-alcoolice, dacă tot a vorbit atâta împotrivă alocoolului și dacă tot nu consumă?”

“Credeam că Jennifer Lopez nu bea alcool”.

“Banul e ban, dar, fată, tu nu bei alcool!” - sunt doar o parte din comentariile fanilor.