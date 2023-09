Ochii unui bebeluș de șase luni și-au schimbat culoarea, după ce i-a fost administrat un tratament COVID-19

Un bebeluș din Thailanda, în vârstă de doar șase luni, a fost diagnosticat cu COVID-19 și, în urma tratamentului care i-a fost prescris, un medicament antiviral, culoarea ochilor i s-a schimbat din căprui-închis într-un albastru strălucitor.

Mama micuțului a o observat că s-a schimbat culoarea ochilor în decurs de 18 ore de când i-a fost administrat tratamentul, fiind vorba de un tratament care este des utilizat pentru tratarea gripei, dar și a Ebolei.

În unele părți din Europa și din Asia, acest tratament a fost folosit și în timpul pandemiei de COVID-19, dar niciodată nu a fost aprobat în Statele Unite ale Americii. Potrivit medicilor din Bangkok, cei care au tratat copilul, culoarea ochilor acestuia s-a schimbat, deoarece medicamentul antiviral a eliberat o substanță chimică fluorescentă, care s-a acumulat în cornee.

„Nu a fost observată nicio decolorare albăstruie în alte zone, cum ar fi pielea, unghiile sau mucoasa bucală și nazală. Simptomele s-au ameliorat după trei zile de tratament cu favipiravir. Pacientul a fost capabil să fixeze și să urmărească lumina în toate direcțiile”, au fost observațiile cercetătorilor, publicate în revista ”Frontiers”.

La cinci zile de când tratamentul a fost oprit, culoarea ochilor copilului a revenit la normal. Pe lângă acest efect secundar, se mai pot număra: creșterea acidului uric în organism, diaree, dar și un număr mai mic al celulelor albe din sânge.

Cu toate acestea, micuțul de doar o jumătate de an nu este singurul pacient care s-a confruntat cu acest lucru. Un alt caz a fost raportat în anul 2021, în India, când culoarea ochilor unui băiat s-a schimbat din cauza aceluiași medicament.

Medicamentul prescric copilului este aprobat în: Japonia, Ucraina, Rusia, Moldova și Kazahstan și, în anul 2020, a primit aprobare pentru a fi utilizat și în Italia, dar doar în caz de urgență, relatează Daily Mail.

În urmă cu trei ani, în luna aprilie, Statele Unite ale Americii au început testarea medicamentului pe un grup de 50 de persoane, la: Massachusetts General Hospital, Brigham and Women's Hospital, dar și la University of Massachusetts Medical School, dar Food and Drug Administration nu a aprobat medicamentul în Statele Unite ale Americii.



Sursa foto: Chulabhorn Royal Academy

