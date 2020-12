Oliver Stone a dezvăluit că și-a făcut vaccinul rusesc anti-coronavirus. „Nu știu dacă va funcționa”

Cunoscutul regizor de film Oliver Stone a primit prima doză de vaccin-anticoronavirus în Rusia, unde filmează pentru o nouă producție cinematografică.

În vârstă de 74 de ani, Oliver Stone muncește în Rusia la filmarea unui documentar despre schimbările climatice. Cineastul a dezvăluit că a fost vaccinat împotriva coronavirus cu varianta rusească a vaccinului, Sputnik V.

Într-un interviu acordat presei ruse, Stone a mărturisit că a auzit multe discuții în spațiul public despre vaccinul dezvoltat de cercetătorii ruși.

„Am primit o doză de vaccin. Nu știu dacă va funcționa, am făcut-o acum câteva zile. Am auzit lucruri bune despre vaccinul rusesc. Voi primi o a doua doză peste 45 de zile. Totuși, am speranță. E un vaccin foarte bun, nu știu de ce este ignorat de Vest”, a spus Oliver Stone pentru Associated Press.

Rusia a început vaccinarea anti-coronavirus în Moscova, la 5 decembrie 2020, cu vaccinul Sputnik V. Rusia a fost și prima țară din lume care a aprobat folosirea unui ser dedicat stopării răspândirii SARS-CoV-2.

La 8 decembrie, Marea Britanie a fost prima țară europeană care a dat undă verde campaniei de vaccinare, însă utilizând vaccinul dezvoltat de Pfizer și BioNTech.

Luni, 14 decembrie, a venit rândul Statelor Unite ale Americii să demareze campania de imunizare. În România, autoritățile vor da startul vaccinărilor la 27 decembrie 2020.

Fotografii: Getty Images

