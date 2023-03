Opt artiști români redefinesc lumea în care trăim, printr-o expoziție-eveniment la Iași, în cadrul Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, care va avea loc la Iași în perioada 19 – 28 mai 2023, anunță expoziția Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea, organizată în cadrul secțiunii Arts & Crafts.

Lucrările a opt artiști români din generații diferite, care vor fi expuse la Palatul Culturii, vor oferi un adevărat spectacol de pictură, sculptură, desen, grafică, video sau fotografie. Metafora, „actorul” principal al expoziției, joacă un rol decisiv, care provoacă și, totodată, care fascinează imaginația publicului.

„Imaginile, în general, și arta vizuală, în particular, posedă o capacitate specială de a da formă înțelesurilor metaforice, iar Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea este o expoziție care oferă diverse încorporări ale metaforei, însă, mai pregnant, a ceea ce s-ar putea numi o predispoziție metaforică fundamentală, în lucrările realizate de cei opt artiști”, arată Bogdan Iacob, istoric de artă și cadru didactic al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, curatorul expoziției.

Ceea ce au în comun toate lucrările din expoziție este capacitatea lor de a invita ferm, dar blând „să fie întâlnite cu o atenție generoasă: scrutate în acest mod, fiecare din ele poate genera o multitudine neconstrângătoare de sensuri fascinante”, mai arată curatorul evenimentului.

Artiștii ale căror lucrări vor fi expuse în cadrul Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea:

Camilia Filipov (n. 1990), artistă născută în Republica Moldova, este absolventă a specializării sculptură a Universității de Artă și Design Cluj-Napoca. Experimentează cu diferite medii artistice: sculptură, pictură, video sau desen. A mai expus în galerii cu solidă reputație din România și din spațiul european, precum Germania, Ungaria sau Italia.

Daria Langa (n. 1997), absolventă a Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, are specializări în grafică și foto-video. A participat la diverse expoziții în Cluj și Timișoara. Artista abordează o remarcabilă diversitate de teme și medii artistice, valorificând memoria ca sursă de inspirație, apelând concomitent la tonul evocativ și la transfigurarea metaforică a motivelor extrase din realitatea vizuală.

Diana Oțet (n. 1987) activează în Cluj atât ca artist, cât și ca lector al Universității de Artă și Design. A expus în diverse galerii din România, Belgia sau Taiwan. Mediile utilizate de Diana Oțet compun o gamă ce include desenul, pictura și diverse tehnici mixte, fiind interesată de reprezentări artistice cu caracter personal și simbolic deschise spre arhetipal și spiritualitate.

Născută în 1934, în Sibiu, artista Doina C. Hordovan a urmat studiile la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. Prea puțin cunoscută publicului contemporan, este autoarea mai multor ansambluri de artă monumentală, impresionând mai cu seamă prin lucrările sale picturale și în acuarele. Artista a apărut și în expoziții românești de peste hotare, precum Expoziția Filialei Cluj în Iugoslavia, Italia și Germania. Doina C. Hordovan a încetat din viață în 2012.

Iulian Mereuță (1943 – 2015), artist și critic de artă, și-a petrecut cea mai mare parte a vieții la Paris. Opera sa de dimensiuni impresionante include formule neo-avangardiste, ca arta conceptuală, arta de factură acționistă, filmul experimental sau instalația sculpturală, dar și numeroase și febrile experimentări cu mediile artistice tradiționale, ca pictura și desenul.

Lucian Popăilă (n. 1991) este absolvent al specializării pictură din cadrul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca. Reprezentat în prezent, în principal, de Galeria Sector 1 din București, lucrările sale au fost expuse în diferite spații publice sau private din România (Galeria Minerva din Cluj; Galeria Casa Matei din Cluj, Galeria Sector 1 din București; Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia), dar și de galeria italiană Doris Ghetta.

Pictorul Radu Băieș (n. 1988) este absolvent al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca. A colaborat și a expus în galerii din România, dar și din Germania, Taiwan sau Anglia. Iconografia sa este subtil legată de cea a unui creștinism primar și cosmic, iar atmosfera onirică a picturilor sale dezvăluie simbolurile și le împiedică, totodată, să se reducă la semnificații univoce.

Yvonne Hassan (1925 – 2016) a fost o personalitate intelectuală și artistică sofisticată și plurivalentă, cunoscută atât ca artistă, dar, cel puțin în timpul vieții, mai ales ca istoric de artă și profesor la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București. Colajele compuse de artistă se îndreaptă spre intelectualism, dar se opresc de fiecare dată pe teritoriul unei delicateți bine temperate.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti.

Partenerii FEPIC în organizarea secțiunii Arts & Crafts sunt: Primăria Municipiului Iași, Palas, Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, și Ordinul Arhitecților din România, filiala Iași.

Puteți urmări Romanian Creative Week și pe Facebook și Instagram.