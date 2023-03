Orlando Bloom, despre vizita la Kiev și întâlnirea cu Volodimir Zelenski: „Puterea poporului ucrainean este cu adevărat uluitoare”

Starul britanic de la Hollywood, Orlando Bloom, care este și ambasadorul bunăvoinței pentru pentru UNICEF, a petrecut trei zile în Ucraina, unde a vizitat centre pentru copii și s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski.

Starul din „Pirates of the Caribbean” (Piraţii din Caraibe) şi „Lord of the Rings” (Stăpânul inelelor), a vizitat un centru pentru copii din Kiev, dar și orașele Irpin și Demydiv. Aceasta a fost prima sa vizită în Ucraina după 2016, potrivit reuters.com .

„Să vezi copiii, să vezi în ochii lor anxietatea... și totuși puterea poporului ucrainean- este ceva cu adevărat uluitor”, i-a spus Orlando Bloom președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul întâlnirii lor la Kiev. „Și, desigur, mesajele tale sunt motivul pentru asta. Deci este remarcabil să vezi cum susții țara asta”, a continuat Bloom.

El l-a asigurat pe liderul ucrainean că UNICEF se ocupă serios de problema copiilor dispăruți în timpul războiului.

Zelenski i-a mulțumit lui Bloom pentru vizită, descriind-o ca fiind „puternică” în fața agresiunii Rusiei. Referifor la aprecierea pe care a primit-o din partea actorului, el a ținut să menționeze că „toți ucrainenii se susțin unul pe celălalt”.

El i-a spus lui Bloom că Ucraina face tot posibilul pentru a-i aduce înapoi acasă pe copiii luați de ruși. În cele 13 luni de război, cel puțin 465 de copii au fost uciși în război, potrivit procurorului general al Ucrainei, scrie dailymail.co.uk/.

Rusia a fost acuzată de bombardarea fără discernământ asupra locuințelor civile, iar Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare, luna aceasta, acuzându-l pe Vladimir Putin de crime de război și de deportare ilegală a sute de copii din Ucraina în Rusia.

Orlando Bloom, mesaj de încurajare pentru Volodimir Zelenski

Într-un video, postat de Bloom pe pagina sa de Instagram, actorul îi citește lui Zelenski un fragment dintr-o scrisoare scrisă de mentorul său, filozoful japonez Daisaku Ikeda:

„Victoria ta va fi victoria umanismului”, se spune în scrisoarea citită de Bloom.

„Înfrângerea ta ar fi înfrângerea speranței. Prin urmare, trebuie să câștigi. Trebuie să lupți cu un spirit de neînfrânat. Odată, un cavaler a fost capturat în luptă de dușmanii săi și i-a fost luat castelul. Unde este acum castelul tău?, l-au întrebat ei. Cavalerul a răspuns hotărât, ținând capul sus: „Castelul meu este în inima mea”.

— Mișto, răspunde Zelenski dând din cap.

— Ai o inimă! îi spune Bloom președintelui ucrainean, bătându-l cu palma în dreptul inimii.

În timp ce ieșea din cameră, actorul se întoarce pentru a-i spune lui Zelenski despre o înregistrare pe care o are în telefon: „Mama mea a cântat imnul Ucrainei. Ea mi-a spus: „Dacă îl vezi pe Zelenski, spune-i să câștige!”, a adăugat el.