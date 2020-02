Oscar 2020: Eminem, apariție-surpriză pe scenă. Reacția consternată a vedetelor din sală

În cadrul celei de-a 92-a edițiia a premiilor Oscar, rapperul Eminem a urcat pe scenă pentru a interpreta piesa ”Lose Yourself”, din filmul său, “8 Mile”, care a câștigat statueta aurită pentru cea mai bună piesă în 2003.

Eminem a surprins publicul cu apariția sa la cea de-a 92-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film.

Duminică seara, la 18 ani de lansarea cântecului, rapperul l-a interpretat pe scena Oscarurilor, făcând o bună parte dintre vedetele de la Hollywood să cânte în cor cu el.

Eminem performing 'lose yourself' at the #Oscars the Celebs in the audience trying to rap along got me laughing ????????????pic.twitter.com/CQ70a28XmU