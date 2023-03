Oscar 2023. Michelle Yeoh a primit un Oscar pentru "Cea mai bună actriță", dar pentru femeile asiatice s-a scris istorie  

Michelle Yeoh, actrița din „Everything Everywhere All At Once” - Orice, oriunde, oricând, disponibil pe VOYO, a devenit prima femeie asiatică premiată cu Oscarul pentru "Cea mai bună actriță".

La fel ca mulți câștigători, a lăsat libere emoțiile când a urcat pe scenă. A tras adânc aer în piept, a spus „mulțumesc” de două ori și a mărturisit:

:

„Pentru toți băieții și fetițele care arată ca mine și care se uită în seara asta, acesta este un far de speranță și posibilități”, a spus Yeoh, în timp ce ridica statueta. „Și doamnelor”, a adăugat actrița în vârstă de 60 de ani, născută în Malaezia, „nu lăsați pe nimeni să vă spună că sunteți trecute și nu mai aveți șanse. ”





Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once), în care apare actrița care a scris istorie, este filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023 și a câștigat cele mai multe trofee în cadrul galei.

Filmul spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn, care suferă din cauza crizei vârstei de mijloc, a căsniciei și a micii sale afaceri, o spălătorie. Aceasta duce o adevărată luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și realități paralele, și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

Capodopera cinematografică Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once) este disponibilă pe VOYO. Pepsi susține decernarea premiilor Oscar din acest an și te invită să te bucuri de filme pe gustul tău.



Fie că ești iubitor de filme sau pur și simplu îți dorești să ai parte de un moment de relaxare, Pepsi poate deveni partenerul ideal pentru momentele cinematografice și te încurajează să trăiești la maximum fiecare vizionare, fără întreruperi. Așadar, ești pregătit pentru vizionarea filmelor premiate la Oscar? Nu trebuie decât să te așezi confortabil și să deschizi un Pepsi.

