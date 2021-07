Otilia Bilionera a rămas fără permis! Ce greșeală a făcut în trafic?

Otilia Bilionera a rămas fără permisul de conducere, la scurt timp după ce abia îl reînnoise.

Și asta pentru că a făcut o greșeală majoră în trafic. Din fericire, nu a provocat nicio tragedie, deși exista posibilitatea să fie probleme.

Cântăreața ar fi condus cu 110 km/h prin localitate, lucru interzis în acest caz, în lege scriind că șoferii au voie să meargă cu 50 km/h.

„Am venit din Turcia și am zis să mă duc la Suceava să îmi refac permisul, pentru că era expirat de vreo jumătate de an. Mă duc luni, stau la cozi și îl primesc abia vineri. Pornesc sâmbătă, fericită, la drum. Ce credeți? Mă oprește poliția și mi-l ia pe trei luni. (…) Nu mi-am dat seama. Era din ăla care te ia din mers. Am și fost atenționată din față. Ei spun că aveam 110, acum nu știu … Nu zic că e ok ce am făcut, dar na, la drum lung mai asculți muzică. Eu mai ascult melodiile mele și mai uit să verific ce viteză am”, a povestit Otilia Bilionera într-o emisiune de televiziune.

FOTO: FACEBOOK OTILIA BILIONERA