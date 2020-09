Ozzy Osbourne a dezvăluit ce a simțit când a încercat să-și ucidă soția în 1989

Sharon și Ozzy Osbourne au avut un mariaj cu multe hopuri, însă un incident din 1989 le-a întrecut pe toate. Cei doi și-au amintit cum au trăit experiența terifiantă care l-a avut în rol de agresor pe Ozzy.

Ozzy Osbourne a încercat să-și ucidă soția odată, gând care i-a venit pe fondul consumului exagerat de substanțe interzise. Starul englez în vârstă de 71 de ani a dezvăluit într-un documantar că a simțit „o liniște” profundă în momentele premergătoare tentativei de a o strangula pe Sharon.

„M-am simțit mai calm ca niciodată. A fost ca o liniște. Totul era atât de pașnic”, a mărturisit Ozzy în documentarul Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne.

Sharon și-a amintit că, înainte să dea ochii cu soțul ei, și-a dus copiii la culcare și a început să citească dintr-o carte.

„Nu aveam nicio idee cine stătea pe canapea, în fața mea, dar nu era soțul meu. Mi-a spus: Am ajuns la concluzia că trebuie să mori”, a spus Sharon, după care a descris momentul în care Ozzy s-a năspustit asupra ei ca să o stranguleze.

Din fericire, artistul nu a reușit să-și ducă planul nebunesc la bun sfârșit și a fost arestat pentru violență domestică și tentativă de omor. Sharon a renunțat la acuzații în momentul în care și-a dat seama că nu poate trăi fără el.

„Mă uitam la toate opțiunile care îmi rămâneau. Mă gândeam la tot. Ce ar fi mai bine pentru copii? Ce ar fi mai bine pentru mine? Uram să trăiesc fără Ozzy”, a dezvăluit Sharon Osbourne, conform People.

Cei doi s-au căsătorit în 1982 și, în ciuda unei relații cu năbădăi, au rămas împreună până azi. Ozzy și Sharon au trei copii – Aimee, Kelly și Jack. În prezent, Ozzy este bolnav de Parkinson și afecțiunea a lăsat urme adânci pe chipul său. Artistul e de nerecunoscut.

Fotografii: Getty Images

