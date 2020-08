(P) Așa să tot joci! Campionatul Național pentru toată România cu 75 de premii garantate

Daca la noi s-au batut 2 echipe pentru campionat, pana in ultima clipa, intr-un context cu totul atipic si daca te gandesti ca se putea ajunge chiar si la penalty-uri, la jocurile Apollo sta altfel treaba, iar tu stai fara griji.

Avem un campionat care incepe pe 7 august si tine 3 zile, cu inscrieri din 4 august. Premiile totale se impart la primii ... 75!!! de jucatori in functie de castigurile si rundele jucate la slot-urile Apollo din casinoul efortuna.ro. Adica un campionat cu 75 de castigatori.

Cum prindem si noi un loc? Pai e loc pentru oricine. Cei care joaca in perioada 7-9 august orice joc Apollo din sectiunea VEGAS (pe efortuna.ro) primesc puncte in functie de castig si miza. Unde mai pui ca peste punctele astea iti mai adaugi in clasament si 200% din depunerile in contul de joc. Depui 100 lei, primesti 200 de puncte. Asa sa tot joci! Sau, cum inca mai auzi pe la clasicii nostri din divertisment – distractie, voie buna si premii pentru primii 75.

