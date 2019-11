(P) Augmentarea mamara – 3 beneficii de care te poti bucura

Din pacate, Mama Natura nu poate fi generoasa cu toata lumea, din toate punctele de vedere.

Uneori, la un corp perfect, nasul este prea mare, sanii prea mici, fundul prea plat.

Pot fi intalnite toate aceste situatii, dar si una singura. Cu siguranta tehnica moderna si descoperirile in domeniul chirurgiei estetice ajuta femeile care nu sunt bine in pielea lor sa nu se mai simta stanjenite.

Luarea unei decizii pentru operatia de augmentare mamara nu este una dificila, mai ales ca pacientelor li se explica totul pas cu pas. Marirea sanilor este si cea mai frecventa operatie estetica, realizata pentru cresterea dimensiunilor si pentru imbunatatirea formei acestora, dar si pentru a corecta asimetriile.

Tehnica folosita in acest sens este reprezentata de implantul de silicon, intr-o clinica de specialitate, precum Soma Clinic.

De ce sa iei in calcul o operatie de augmentare mamara?

Augmentarea mamara aduce numeroase avantaje pacientelor. In primul rand, le creste increderea in sine, le ajuta sa avanseze in cariera, mai ales daca au o cariera in modelling, televiziune, daca au o cariera artistica unde se pune din ce in ce mai mult accent pe aspectul fizic.

De asemenea, pacientele care apeleaza la operatia de augmentare mamara vor avea mai multa incredere in fortele proprii si vor atrage mai usor privirile admirative ale barbatilor.

Augmentarea mamara este o operatie din ce in ce mai frecventa, care nu presupune o recuperare de lunga durata, care nu lasa cicatrice urate, ci doar un aspect ferm al sanilor.

Chirurgii clinicii Soma sunt pregatiti in domeniu, au experienta indelungata si ofera pacientelor oportunitatea de a opta pentru o proteza anume, sfatuindu-le in privinta marimii si impactului alegerii pentru durerile de spate.

Inainte de operatia de augmentare de sani, pacientele trebuie sa isi faca analize de sange, sa inceapa un tratament indicat de medic, sa opreasca fumatul si drogurile reactionare, precum si tratamentul cu aspirina.

Dupa operatia de augmentare de sani, pacientele trebuie sa stea internate minim 24 de ore, sa poarte o bustiera de sustinere pentru trei saptamani si sa evite efortul fizic pentru sase saptamani.

Operatia de augmentare mamara este una din cele mai simple proceduri la momentul actual, preferata de femeile tinere, dar si de cele trecute de prima tinerete – atat de femeile care au o cariera in showbiz sau modelling, cat si de femeile simple, care pun accent pe felul in care arata.

A face o operatie esteica de acest gen inseamna un act de curaj pentru pacientele care, satule de felul in care arata si stiind ca nu pot schimba acest lucru prin dieta si exercitii fizice, iau decizia de a se ingriji si de a investi in aspectul lor fizic.

Desi recuperarea dureaza cateva saptamani, pacientele se declara multumite atat in privinta felului in care arata, cat si in privinta felului in care se potrivesc hainele pe corp.

In urma unei astfel de operatii, pacientele vor putea purta rochii decoltate si costume de baie moderne care sa le puna sanii in evidenta.