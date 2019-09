(P) Cand incep copiii sa mearga?

Bebelusul incepe pregatirea pentru mersul in picioare inca de la 7 luni, cand devine mult mai mobil si face tot mai multe miscari.

Unii copii se ridica singurei in picioruse si isi mentin pozitia nesprijiniti pentru cateva secunde inca de la 7 luni. Altii o vor face mai tarziu.

Parintii trebuie sa stie ca fiecare copil are ritmul propriu de dezvoltare si ca nu trebuie sa se ingrijoreze. Faptul ca bebelusul tau a ales sa mearga un pic mai tarziu decat altii, nu este deloc un lucru care sa ingrijoreze.

Miscarile pregatitoare pentru mers

La varsta de 8 luni bebelusul nu sta o clipa, fiind intr-o continua miscare. Astfel, daca este asezat pe burtica, el isi va ridica cu fermitate capul si chiar isi va arcui spatele sprijinindu-se in manute, curios si atent la tot ce misca in jurul lui. Cand este asezat pe spate, nu va avea nici o dificultate sa isi duca piciorusele la gurita, intr-o adevarata pozitie de yoga.

Totodata, bebelusul de 8 luni se poate intoarce brusc de pe o parte pe alta, de aceea parintii trebuie sa fie extrem de atenti si sa asigure constant siguranta bebelusului.

Copilul nu va fi lasat niciodata singur in aceasta perioada, pentru ca riscul de accidente este foarte crescut. Este perioada dintre 7 si 10 luni, cand muschii se intaresc si se pregatesc pentru momentul magic in care bebelusul se ridica singur in picioruse si face primul pas.

Mersul de-a busilea

Unii copii, inainte de a incepe sa mearga in picioare, intre varsta de 7 si 10 luni, se pot deplasa de-a busilea, sprijinindu-se in genunchi si manute. Este un exercitiu care le dezvolta musculatura si, totodata, ii ajuta sa exploreze mediul inconjurator. Merita mentionat ca sunt unii copii care, la inceput, merg cu spatele, deoarece muschii bratelor sunt mai puternici decat cei ai picioruselor si lor le este mai usor sa se impinga in maini decat in picioare. Este ceva normal, parintii nu au de ce sa se ingrijoreze, dar pot ajuta copilul sa invete sa o ia in sens opus.

Se recomanda in aceasta perioada o atentie maxima la coborarea din pat - bebelusul are tendinta de a cobori cu fata, drept in cap. Cu rabdare, parintii il vor invata sa se intoarca la marginea patului si sa coboare cu spatele, deci sa aseze intai piciorusele pe podea. Nu va dura mult, dupa numai cateva incercari, cel mic va deprinde secretul. In plus, odata coborat corect, el se poate sprijini in manute de marginea patului si sustine pentru cateva secunde pozitia verticala - un exercitiu foarte bun pentru mersul in picioare!

Copilul poate fi stimulat sa inceapa explorarea mediului inconjurator prin punerea jucariilor in preajma lui la o distanta care sa il oblige sa se deplaseze.

Mentionam ca sunt si copii care sar peste etapa mersului de-a busilea, ei mergand direct in picioare.

Ridicarea pe verticala - prima etapa a mersului

Dupa un timp, bebelusul va invata sa se ridice in picioare si chiar sa paseasca singurel, sprijinadu-se de diverse obiecte de mobilier la care va ajunge mergand de-a busilea. Acesta este momentul in care parintii vor fi nevoiti sa ridice pe rafturile superioare toate obiectele la care bebelusul poate ajunge, obiecte pe care fie le poate inghiti, fie le poate sparge.

Totodata, din acest moment parintii se pot astepta in orice clipa ca micutul sa faca singur, total independent primii pasi.

Bebelusul a facut singur primii pasi

Uneori se intampla ca acest eveniment, atat de mult asteptat de parinti, sa scape neobservat, pentru ca poate dura doar 2 sau 3 secunde, bebelusul cazand destul de repede in fundulet. Daca parintii au avut sansa sa observe momentul, copilul va fi incurajat si motivat cu aplauze. E posibil ca la cadere sa se sperie si sa inceapa sa planga - parintii nu trebuie sa reactioneze exagerat, si chiar se recomanda sa ignore cazatura. Nu ea este importanta, ci micii pasi parcusi de copil. El va uita imediat de durere, daca va fi aplaudat si incurajat.

Unii bebelusi fac singuri primii pasi la varsta de 8 sau 9 luni, altii un pic mai tarziu. Deja am mentionata ca fiecare copil are propriul sau ritm de dezvoltare, asa ca, parintii nu au de ce sa se ingrijoreze daca primii pasi vor fi la 10 luni si nu la 7 luni! Ingrijorarea ar trebui sa apara abia dupa varsta de 18 luni.

Bebelusul exploreaza - masuri de siguranta suplimentare

Daca parintii se folosesc de perne pentru a crea obsatcole pentru bebelusi, ei trebuie sa fie atenti ca acestea sa nu cada si sa sufoce micutul. Pentru siguranta, copilul nu trebuie lasat nesupravegheat decat daca este asezat intr-un tarc special pentru bebelusi si nu are la indemana obiecte care pot provoca accidente - se pot inghiti, il pot strangula, il pot sufoca, etc.

Totodata mare atentie la scari care pot fi foarte periculoase. Se recomanda blocarea accesului in zonele cu potential pentru accidente si o atentie sporita.

Pantofii pentru mersul pe afara

De indata ce bebelusul incepe sa mearga, sustinut sau singurel, va avea nevoie de pantofi adecvati pentru mersul pe afara. Acestia trebuie sa fie cat mai flexibili, sa aibe talpa antiderapanta, sa fie usori, sa fie pe masura copilului si sa permita piciorului sa respire. Copilul trebuie sa se simta confortabil cu ei si aproape sa nu ii simta.