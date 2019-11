(P) Ce citesti, fictiune sau nonfictiune?

Sigur ti s-a intamplat si tie sa te pierzi printre rafturile unei librarii online cautand urmatoarea lectura si sa fii coplesit de multitudinea de titluri. Cum alegi cartea pe care vrei sa o citesti?

Fie ca esti genul care prefera sa citeasca carti de beletristica, fie ca te dai in vant dupa cartile de nonfictiune, orice iubitor de carte poate confirma ca alegerea intre cele doua nu este neaparat o sarcina usoara. Pe de o parte, avem intriga, personajele si un roller-coaster de emotii, pe de alta parte, puterea informatiei. Destul de greu de ales, intr-adevar.

In oricare dintre cele doua categorii de cititori te-ai incadra, sigur te-ai vazut pus la un moment dat in fata acestei alegeri. Si pentru ca stim cat de dificila poate fi ea, mai jos vom dezbate avantajele formidabile pe care le are fiecare, in speranta ca iti vom starni si mai mult pofta de lectura.

Asa cum ii spune si numele, fictiunea este un produs fabricat de imaginatia autorului. In timp ce cadrele, personajele sau experientele infatisate intr-o lucrare fictionala pot fi inspirate din realitate, ele nu urmaresc sa redea obiectiv cele descrise. Potrivit cercetatorilor, tocmai aceste caracteristici le fac atat de benefice pentru dezvoltarea mintala.

Studiile confirma ca lectura cartilor de fictiune imbunatateste procesele cognitive, dezvolta inteligenta emotionala, empatia, creativitatea, dar si comunicarea asertiva. Mai mult, tot cartile de fictiune au puterea de a relaxa, de a-l face pe cititor sa evadeze din cotidian si chiar sa isi imbunatateasca comportamentul social.

Explicatia? Fictiunea ajuta cititorul sa se puna in pielea personajelor si astfel sa inteleaga mai bine prin ce trec acestea. Totodata, diversitatea personajelor si a planurilor de desfasurare a actiunii, intriga si tipurile diferite de conflict antreneaza memoria si puterea de concentrare.

La polul opus se afla nonfictiunea, un tip direct de literatura ce prezinta informatii concrete. Cronicile, biografiile, jurnalismul si eseurile intra in aceasta categorie, la fel si cartile de afaceri, cartile de sanatate si fitness, cartile de design interior, ghidurile de calatorie, albumele de arta sau cartile de dezvoltare personala. Indiferent de specificul lor, cartile de nonfictiune sunt o modalitate excelenta de a aprofunda mai bine diverse aspecte ale realitatii de zi cu zi.

Nonfictiunea deschide accesul catre intelegere, care, la randul ei, este piatra de temelie a increderii in sine. Atunci cand intelegi cum functioneaza anumite fenomene, este mai putin probabil sa cazi prada superstitiei, iar atunci cand intelegi istoria, esti mai putin predispus sa judeci si mai inclinat spre compasiune.

In timp ce fictiunea te ajuta sa fugi de realitate, nonfictiunea te invata cum sa ii faci fata. Ambele isi au rolul lor, iar alternarea lor in rutina ta de lectura este mai mult decat importanta daca vrei sa iti dezvolti toate abilitatile pe care cititul le are de oferit.

