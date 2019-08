(P) Ce poti face atunci cand vrei un nou start in viata ta?

Fiecare dintre noi isi face la un moment dat planuri pe termen lung, unele realiste, altele ceva mai fanteziste, dar toti ne punem in ele speranta si dorintele noastre de a ne face viata mai frumoasa si cu cat mai multe impliniri.

Dar, asa cum se intampla in viata, nu toate aceste planuri se implinesc, uneori doar in parte, alteori deloc.

Chiar si in cazul unui esec, nu trebuie sa renuntam in a mai construi alte planuri, ci sa fim animati de speranta ca poate de data aceasta nu vom mai da gres. Iar cand planurile se refera la latura profesionala a vietii noastre, eforturile noastre cu siguranta sunt unele semnificative si ne vom stradui sa urcam treptele firesti ale ascensiunii pe care o dorim in cariera pe care am imbratisat-o.

Dar daca in situatia unor neimpliniri in viata profesionala lucrurile sunt clare si tot ce trebuie sa faci este sa te reorientezi profesional, exista si cazuri cand chiar si o cariera de succes la un moment dat sa nu mai aduca aceeasi satisfactie, aceeasi implinire de care avem nevoie si care sa ne motiveze suficient pentru a merge mai departe.

Si atunci cand suntem in cautarea unui nou start, a unei schimbari chiar spectaculoase in viata noastra in ceea ce priveste latura profesionala, putem apela la cursuri de calificare intr-o alta meserie decat cea practicata pana atunci.

Si cum fiecare dintre noi ne cunoastem aptitudinile, abilitatile si putem evalua realist ce alta profesie ni s-ar potrivi sau poate intentionam sa ne implinim un vis din copilarie, cand ne visam activand intr-un cu totul alt domeniu decat cel practicat pana acum, atunci cu siguranta vom avea de unde alege. Iar avantajele sunt chiar mai multe decat am crezut in momentul in care ne vom decide sa urmam un anumit curs de calificare, instruire sau perfectionare.

Alaturi de profesia ale carei taine le vom descifra pe parcursul pregatirii la curs, posibilitatea de a socializa, de a cunoste si de a lega noi prietenii cu ceilalti cursanti, vom putea simti satisfactia ca oricand avem suficienta forta de a o lua de la capat, de a raspunde provocarilor vietii.

De asemenea, experimentarea practicarii unei alte profesii, diferita de cea avuta pana atunci, ne va deschide cu siguranta noi oportunitati si ne va largi considerabil orizontul, odata cu ceritudinea ca orice obstacol intampinat ne-a facut de fapt mai puternici.