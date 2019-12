(P) ChestionareAuto.ro: un site gandit sa-ti puna in buzunar permisul auto

Legislatia romaneasca permite ca tinerii care au implinit 16 ani sa conduca mopede cu doua sau trei roti care nu pot depasi viteza de 45 km/h, motocicluri cu puterea de cel mult 11 kW, tricicluri cu o putere de cel mult de 15 kW si cuadricicluri motorizate, doar ca dorinta celor mai multi este sa conduca un autovehicul.

Prin urmare, trebuie sa astepte sa implineasca 18 ani.

Obtinerea permisului auto este un scop in sine pentru multi tineri care nici nu asteapta sa implineasca 18 ani si incep demersurile pentru inscriere mai devreme cu trei luni (perioada legala permisa). Chiar si asa, presupunand ca tanarul in cauza a implinit 18 ani, nu este suficient pentru a obtine permisul auto. In plus, va trebui sa dovedeasca ca are studii de cel putin 10 clase, ca este apt din punct de vedere medical si psihologic, va trebui sa faca dovada absolvirii cursurilor obligatorii la o scoala de profil, in fond, a pregatirii teoretice si practice.

Conditiile enumerate reprezinta doar o parte a celor de care depinde obtinerea permisului auto, iar pregatirea teoretica si practica este esentiala. Rezultatele obtinute in timpul examenului auto arata ca nu toti candidatii se pregatesc suficient de bine si, prin urmare, nu ating rezultatul urmarit, picand la sala sau in timpul traseului. Ce pot face acestia pentru a-si creste sansele de promovare a examenului auto? Raspunsul este simplu in esenta! Cat mai multe chestionare auto!

ChestionareAuto.ro este un site cu un aport uimitor in pregatirea pentru examen

Nimic exagerat in afirmatia anterioara, orice posibil candidat la examen poate sa constate avantajele site-ului inainte chiar de a face teste, prin faptul ca, spre deosebire de alte web site-uri similare, ChestionareAuto.ro NU solicita inregistrare. Prin urmare, pentru a rezolva chestionare auto DRPCIV, nu este necesar un cont cu parola de acces.

De astfel, avantajele pe care site-ul le asigura celor care urmaresc sa se pregateasca pentru obtinerea unui permis auto, pot fi structurate dupa cum urmeaza:

Avantaje de natura administrativa pentru pregatire

Legat de calitatile administrative pe care ChestionareAuto le cumuleaza, nu se pot omite urmatoarele:

Site-ul ofera o structura optima de invatare pentru toate categoriile de permise. Prin urmare, procesului de obtinere a permisului pentru categoriile A (A, A1, A2, AM), B (B, B1), C (C, C1), D (D, D1, Tb, Tv), E (BE, CE, DE, C1E, D1E) si redobandire ii sunt alocate informatii si chestionare DRPCIV explicate care, odata parcurse, intelese si rezolvate, vor asigura tot bagajul de cunostinte necesar obtinerii permisului.

Mai mult decat atat, intr-o discutie care priveste aspectele administrative ale site-ului ChestionareAuto, nu se poate trece peste faptul ca toate testele, indiferent de categoria auto pentru care se urmareste obtinerea permisului, sunt realizabile GRATUIT.

Faptul ca toate testele pot fi rezolvate de pe orice dispozitiv cu acces online, nu poate fi decat in avantajul celor care se pregatesc pentru examen, pentru ca au posibilitatea de a rezolva oricand si de oriunde chestionare auto – inclusiv de pe smartphone. De asemenea, au posibilitatea de a se informa oricand cu privire la orice neintelegere au asupra unui context auto.

Recapituland, ChestionareAuto poate fi accesat si utilizat absolut gratuit, fara obligativitatea crearii unui cont, de pe orice dispozitiv cu acces la Internet.

Avantaje legate de eficienta modului de pregatire

1. Mediul de invatare pentru obtinerea permisului este deosebit de important, indiferent de categoria auto la care se face raportarea

Faptul ca pe site sunt actualizate in timp real chestionarele auto DRPCIV contribuie eficient la pregatirea candidatului. Cu exceptii foarte importante, in timpul rezolvarii testelor se poate crea atmosfera de examen.

In ce constau exceptiile?

Timpul de raspuns. In timpul examenului candidatul are un anumit timp la dispozitie pentru a raspunde la intrebarile prin care le sunt testate cunostintele si abilitatile. Pe site-ul ChestionareAuto vor putea sa stea la o intrebare atat cat este necesar sa inteleaga varianta sau variantele de pe site. Scopul este sa ofere un raspuns corect, iar cheia este logica. Pe site exista toate intrebarile care pot sa pice in cadrul examenului, cu diferenta ca in timpul testarii oficiale, intrebarile au alta ordine. Acordandu-se raspunsuri corecte, gandite si intelese, la chestionarele de pe site, candidatul va raspunde in mod similar si in timpul examenului;

Explicatiile de la finalul chestionarelor. Toate intrebarile gresite sunt explicate la finalul testelor de pe ChestionareAuto. Din nou se poate vorbi despre logica. Citind explicatiile, candidatul va sti sa faca diferenta intre un raspuns bun si altul incorect. Va retine ca a gresit si, cel mai important, va intelege de ce a gresit, iar daca va intelege, nu va mai gresi pe viitor. Studiul logic si nu mecanic reprezinta cheia succesului. Oricat de buna ar fi retinerea imaginii vizuale, faptul ca nu se invata eficient si se memoreaza vizual ordinea intrebarilor, nu ajuta. Dimpotriva, incurca.

2. Pe site a fost implementat un concept gandit sa ajute mult candidatul: chestionarul zilei!

Zilnic, pe site se propune un chestionar cu 26 de intrebari pentru categoria B, al caror grad de dificultate este inalt, in ideea in care candidatul sa poata sa stapaneasca foarte bine cele mai dificile intrebari. Astfel de intrebari sunt selectate dintre cele mai dificile care exista in chestionarele DRPCIV si faptul ca se poate raspunde zilnic la cate 26, acopera toate informatiile mai dificil de inteles, in perioada de pregatire a candidatului.

3. Site-ul ofera toate informatiile actualizate pentru sala si traseu

Desi pe locul al treilea in abordarea acestui articol, in practica, cu lecturarea informatiilor si invatarea semnelor de circulatie se incepe, in caz contrar, chestionarele nu ar putea fi rezolvate corect. Rezolvarea testelor auto nu are nimic in comun cu intamplarea de a raspunde corect. Testele nu se raporteaza la sansa si noroc. Tin de stiinta si intelegere.

Este absolut normal ca un candidat care citeste asumat Codul Rutier, carti utile si informatii explicate pe ChestionareAuto sa inteleaga intrebarile testelor si sa nu greseasca cand raspund la acestea. Normal este si contrariul – daca nu citeste si nu aloca timp suficient pentru studiu, nu va sti sa raspunda corect.

4. Mai mult decat atat, candidatilor le este util sa cunoasca diverse informatii utile

Cu exceptia cazului in care candidatul se pregateste pentru redobandirea permisului auto, nu are experienta examenului. Prin urmare, ii va fi util sa se informeze cu privire la documentele necesare, programarea DRPCIV, punctele de penalizare pe care le poate primi pe traseu si sa citeasca sfaturi pe care deseori nu le va primi in timpul scolii de soferi – de exemplu, despre pregatirea psihica pentru examenul auto. ChestionareAuto ofera si astfel de informatii care vor adauga plus valoare in pregatirea candidatului.

5. Bonus pentru candidati: Doua carti care fac diferenta!

Nu in ultimul rand, pentru o mai buna aprofundare a informatiilor absolut obligatorii pentru examen, de pe site pot fi achizitionate doua carti de capatai pentru viitorii soferi auto:

"Codul Rutier mura in gura" – cu un titlu mai mult decat sugestiv, cartea ofera posibilitatea de invatare a legislatiei rutiere, notiunilor de mecanica, de preventie si conducere ecologica intr-o maniera simpla si usor de retinut. Limbajul utilizat, simplu de inteles, faciliteaza procesul de studiu si il apropie pe candidat de obtinerea permisului auto;

– cu un titlu mai mult decat sugestiv, cartea ofera posibilitatea de invatare a legislatiei rutiere, notiunilor de mecanica, de preventie si conducere ecologica intr-o maniera simpla si usor de retinut. Limbajul utilizat, simplu de inteles, faciliteaza procesul de studiu si il apropie pe candidat de obtinerea permisului auto; "Secretele obtinerii permisului de conducere" – trucuri, sfaturi utile, exemple de situatii in care alti candidati au fost picati la traseu, intrebari cu raspunsuri capcana si multe alte secrete pe care doar care se pregatesc bine pentru permis ajung sa le cunoasca.

In concluzie, ChestionareAuto.ro este locul potrivit care ofera o cale rapida, logica si eficienta pentru obtinerea permisului auto. Este un “profesor” online cu experienta pregatit sa indrume la zi elevi cu personalitati diferite, uniti de un scop comun – permisul auto in buzunar!