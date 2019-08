(P) Cum alegi salonul pentru petrecerea de botez?

Viata vi s-a schimbat in cel mai fumos mod cu putinta odata cu venirea pe lume a celui mai tanar membru, copilul pe care vi l-ati dorit atat de mult.

Iar momentul fericit si emotionant al botezului celui mic va doriti sa fie urmat de o petrecere cat mai reusita, care sa marcheze intrarea in randul crestinilor a bebelusului, cand cei apropiati, rude si prieteni vor avea ocazia sa-l cunoasca si sa ii felicite pe fericitii parinti.

Asa ca pregatirile pentru acest eveniment special trebuie realizate cu minutiozitate, astfel incat totul sa iasa perfect, asa cum va doriti. Un punct important este locul unde va avea loc petrecerea de botez, de care, evident, sunt strans legate toate celelalte aspecte referitoare la desfasurarea evenimentului.

In acest sens, trebuie sa va inarmati cu rabdare si sa incepeti din timp cautarile pentru cel mai potrivit salon pentru petrecerea de botez, vezi oferta Seva Events, care sa corespunda asteptarilor. Verificati mai multe oferte si incercati sa nu va opriti doar la prima care ar intruni conditiile voastre, ci cautati sa va intocmiti o lista cu saloane favorite.

Este mai bine sa aveti de unde alege, pentru ca, pe parcurs, este foarte posibil sa mai apara lucruri care nu va convin pe deplin si pe care nu le-ati remarcat de la inceput.

Chiar daca pe site-urile vizitate fotografiile sunt superbe si v-au cucerit instant, cel mai bine este sa vizitati la propriu acele saloane care v-au atras atentia, pentru a vedea daca ceea ce ati vazut in imagini corespunde intocmai cu realitatea.

La fata locului veti putea vedea cu ochii vostri daca totul este in ordine, daca anumite lucruri au fost retusate pentru a da bine in fotografii sau au fost special neevidentiate pe site. Aspecte legate de spatiul la dispozitia salonului, curatenia, atmosfera din interior, cum se comporta personalul si alte elemente le veti putea observa doar vizitand localul respectiv.

Daca totul este conform asteptarilor, interesati-va in amanunt de oferta salonului si nu va sfiiti sa puneti cat mai multe intrebari. Este important sa aveti de la inceput o imagine de ansamblu cat mai completa cu privire la pretul final si ce include acesta, de la aranjarea meselor, aranjamente florale si alte decoratiuni, meniuri – nu strica o degustare inainte, muzica, candy bar, daca va doriti, organizarea primirii oaspetilor, covor rosu la intrarea in local etc.

De asemenea, puteti solicita cateva hostess, care sa primesca invitatii si sa ii orienteze catre mesele din salon unde se vor aseza. Si pentru ca, fara indoiala, printre oaspeti vor fi si fumatori, preocupati-va sa li se asigure tot confortul, iar salonul sa le puna la dispozitie un spatiu special, acoperit, intr-un loc care sa nu ii deranjeze pe ceilalti oaspeti, astfel incat fiecare participant la petrecerea de botez sa se simta cat mai bine.