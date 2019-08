(P) Cum pregatesti camera copilului pentru inceputul de an scolar?

In pofida temperaturilor ridicate care persista, calendarul ne spune totusi ca toamna e pe cale sa se instaleze si odata cu ea se apropie rapid inaugurarea noului an scolar, dupa o vacanta insorita si traita la maximum de cei mici.

Pregatirile pentru scoala sunt in toi si evident a inceput goana pentru toate cele necesare ca micii elevi sa revina in banci. Asa ca, alaturi de caiete, penare, stilouri, radiere, creioane, ascutitori, ghiozdane, imbracaminte adecvata pentru scoala si altele, preocuparea parintilor pentru aranjarea camerei copilului in prag de scoala este una dintre sarcinile de baza.

Pentru ca este important ca, in special in cazul copiilor din primele clase, acestia sa intre in atmosfera reluarii cursurilor in mod cat mai placut si sa-si regaseasca ritmul, dupa o vacanta indelungata.

Iar camera lor este un element esential pentru a-i face trecerea cat mai usoara de la vacanta in care joaca si timpul liber berechet au fost la ordinea zilei la un program ceva mai restrictiv, in care isi vor face mai mult loc lectiile si temele pentru acasa.

Chiar daca nu se va trece la o amenajare de amploare in camera copilului, pentru ca nu este necesara la fiecare inceput de an scolar, cu siguranta cateva modificari sunt bine venite. Este vorba despre o reorganizare a biroului la care studiaza copilul, activitate in care se va implica micul scolar, aranjandu-si in ordine noile rechizite, caietele, cartile si instrumentele de scris.

Cateva piese noi pentru camera copilului vor avea rolul de a-i face revenirea mai placuta pe bancile scolii dupa vacanta mare. Astfel, un ceas de perete, montat in apropierea biroului, cu un design deosebit, haios, poate fi un accesoriu care va aduce un suflu nou camerei.

Montarea unei table magnetice pe perete poate fi o alta piesa pe care micul elev s-o aprecieze mult si care isi va dovedi rapid utilitatea odata ce incepe scoala.

Va putea sa o foloseasca, scriind cu marchere lavabile, instaland pe ea magneti cu diverse informatii de la lectii sau pur si simplu va desena. Utilizarea acesteia va avea un rol semnificativ in organizarea modului de a invata, mult mai ordonat, mai eficient, dar si intr-o maniera atractiva pentru micul elev, pentru ca lectiile ii vor parea, folosind acest instrument, mult mai antrenante si distractive.