(P) Cum prepari corect laptele praf pentru bebelus?

Ideal ar fi ca in primul an de viata bebelusul sa poata beneficia de laptele matern, ale carui calitati sunt indiscutabile si ii ofera celui mic un start excelent in ceea ce priveste sanatatea lui, sporindu-i considerabil imunitatea.

Dar acest lucru nu este posibil intotdeauna, existand situatii cand mama, din anumite motive medicale in special, nu ii poate oferi pruncului ei lapte de la san.

Asta nu inseamna ca solutia laptelui praf pentru bebelusi, precum lapte praf Humana de exemplu, nu este o alternativa eficienta pentru hranirea corecta a acelui mic. Important este ca mama sa tina cont de indicatiile si recomandarile medicului pediatru in alegerea celei mai potrivite formule de lapte praf pentru copilul sau, in functie de eventualele alergii depistate la cel mic, de greutatea avuta la nastere, de situatia in care este vorba despre un nascut prematur de exemplu, care cu siguranta va avea nevoie de o formula de lapte praf cu un nivel de substante nutritive mai concentrat.

Asa ca tinerele mame care sunt in imposibilitatea de a-si alapta pruncul la san nu trebuie sa se panicheze,ci sa se bazeze pe o formula care ii va oferi in alimentatie bebelusului tot suportul nutritiv necesar pentru a creste sanatos, pentru a-si intari imunitatea, gratie vitaminelor din compozitia laptelui praf, precum vitamina A, extrem de benefica in dezvoltarea celulara, D, pentru dezvoltarea armonioasa a oaselor, articulatiilor, gratie absorbtiei de fosfor si calciu, E, cu rol antioxidant sau K, vitamina responsabila cu buna circulatie a sangelui.

Reguli pentru a oferi celui mic o hrana sanatoasa prin formula de lapte praf folosita

Cu siguranta, prepararea laptelui praf pentru bebelus nu este o activitate complicata, dar trebuie respectate cateva reguli stricte, pentru a-l feri pe bebelus de probleme. Astfel, mainile trebuie bine igienizate inainte de prepararea hranei celui mic, insistandu-se pe spalarea atenta si minutioasa, cu apa si sapun.

Intotdeauna biberonul si tetinele trebuie sterilizate atent, iar prepararea propriu-zisa trebuie realizata tinandu-se cont de indicatiile de pe produs, fara a adauga sau a scadea din cantitatea de apa recomandata pentru portia pregatita, pentru a nu rezulta un lapte prea diluat sau, dimpotriva, unul prea concentrat, ambele variante putand sa-l afecteze pe bebelus. Atentie si la tipul de apa plata folosit, fiind nevoie de una speciala, care sa ii protejeze celui mic rinichii delicati.

De asemenea, laptele ramas neconsumat de cel mic nu se mai pastreaza pentru a-l oferi bebelusului mai tarziu, chiar daca ne luam masura de a-l tine in frigider. Indiferent unde l-am pastra, acesta isi pierde calitatile in scurt timp, respectiv jumatate de ora.