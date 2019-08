(P) Cum procedezi cand masina ta are nevoie de reparatii si piese de schimb?

Nu a trecut mult timp de cand ai devenit proprietarul primului tau autoturism, o dorinta a ta implinita dupa o perioada destul de indelungata in care ai fost nevoit sa depinzi de altii in multe situatii care au impus nevoia de a ajunge rapid in diverse locuri.

Acum ai satisfactia sa pornesti la drum oricand iti propui, fara a mai apela la nimeni, te bucuri de libertatea de miscare dupa care ai tot ravnit, dar, totodata, incepi sa dai piept si cu aspectele mai putin convenabile care vin la pachet cu noua ta investitie.

Asa ca, daca pana acum nu ai facut-o, este timpul sa te obisnuiesti cu ideea ca pentru masina, pentru a te duce in siguranta si confortabil oriunde vrei sa ajungi, este nevoie de responsabilitate si atentie constanta din partea ta, alaturi de acte, asigurare, fiind necesare revizii si inspectii tehnice periodice, pentru a o mentine intr-o stare cat mai buna mult timp.

Iar acestea presupun cheltuieli deloc de neglijat, la care trebuie sa te inhami in calitatea ta de proprietar de masina. Asa ca este timpul sa cauti cele mai bune solutii care sa reduca din cheltuielile constante, corespunzatoare reparatiilor si reviziilor care trebuie efectuate autoturismului tau.

Astfel, daca nu esti prea priceput la partea tehnica si nu ai experienta proprietarilor de masini cu state vechi, trebuie sa stii ca se poate proceda si altfel decat sa lasi pentru revizie masina la un service si sa achiti la final o nota de plata piperata, care va include pe langa manopera meseriasului si piesele pe carea acesta le-a inlocuit si care, la service, sunt cu siguranta destul de scumpe.

De asemenea, pentru elementele de caroserie, cel mai frecvent supuse deteriorarilor minore, precum aripi fata, spate, bara, grile, faruri, usa, praguri etc, uneori nu are rost sa investesti in schimbarea pieselor degradate cu altele noi, ci poti accesa oferta foarte consistenta a pietei second hand auto, de la dezmembrari, unde ai ocazia sa gasesti exact ce piese iti trebuie, atat ca marca, precum si culoare identice cu ale autoturismului tau si la preturi mult mai convenabile.