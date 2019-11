(P) Cum sa folosesti spray-urile cu vopsea la proiectele tale DIY

In esenta, arta reprezinta cea mai profunda expresie a creativitatii umane. Bazata pe cunostinte, exercitiu, imaginatie sau intuitie, aceasta se afla intr-o continua reinventare, renuntand sa mai apartina doar metodelor traditionale

Functionalitatea si estetica sunt doua dintre caracteristicile care s-au alaturat in timp acestui frumos domeniu, astfel ca orice persoana care indrazneste sa se manifeste intr-un mod creativ poate realiza arta.

La un rang inalt ridicam si proiectele pe care tot mai multi artisti moderni, pentru publicul larg sau in propria intimitate, folosesc spray-uri cu vopsea ca sa obtina rezultate impresionante.

Efectele speciale pe care le ofera aceste produse ii determina pe multi sa le aplice pe diferite obiecte ca sa le schimbe complet infatisarea. Iata cum poti sa folosesti si tu spray-urile graffiti daca ai decis sa realizezi cateva proiecte DIY.

Reconditioneaza piesele de mobilier

Gold fluorescent, marble effect, satinat, aspect de crapare, varnish gloss sau night glow? Poate ca nu iti spun prea multe aceste nume, insa le gasesti ca spray-uri graffiti la ProfiArt si poti sa le utilizezi pentru a reconditiona piesele de mobilier.

Ai la dispozitie si primere pentru tratarea suprafetelor inainte si dupa aplicarea spray-ului cu vopsea, care protejeaza materialul sensibil impotriva atacului solventilor din culoare.

In cazul in care te-ai plictisit de culoarea dulapurilor din bucatarie, dar ti se pare prea scump sa inlocuiesti toata mobila, ofera-le o noua infatisare. Daca sifonierul din dormitor s-a degradat in timp sau iti doresti sa ii oferi un alt aspect pentru a se incadra intr-un stil diferit, alege un spray cu vopsea ca sa ti se potriveasca si pune-te pe treaba. Poti modifica ori reconditiona simplu si rapid orice piesa de mobilier din locuinta ta fara investitii costisitoare.

Creeaza decoratiuni inedite

Parca nu gasesti nici un loc in casa pentru vaza ta cea veche sau nuanta cosului de fructe nu se asorteaza cu restul bucatariei? Foloseste un spray graffiti inovator care sa te ajute sa le transformi in adevarate obiecte de decor. De exemplu, pentru a obtine o vaza cu totul speciala, aplica pe cea veche o vopsea acrilica ce contine pigmenti luminiscenti care pastreaza lumina si elibereaza un efect vizibil deosebit in intuneric. Spray-urile colorate pot fi utilizate pentru a vopsi ramele tablourilor ori ale celor foto, manerele pieselor de mobilier ori statuetele mai vechi.

Coloreaza o valiza veche sau chiar un cufar al bunicii pentru a obtine un obiect de decor plin de sarm. Transforma o scara veche intr-un raft pentru carti, vopseste o bicicleta nefolositoare si integreaza-o in baie, ca suport pentru lavoar sau aplica niste nuante vibrante pe cateva cutii goale de conserve, ca sa le utilizezi ca suporturi de tacamuri. Cu siguranta ai o multime de obiecte pe care le poti vopsi in orice nuanta doresti, ca sa le folosesti apoi ca decoratiuni originale.

Realizeaza o pictura murala

Daca ai o pasiune pentru graffiti si arta urbana, poti transforma asta intr-un proiect DIY interesant. Cu putina indemanare, peretii din holul blocului in care locuiesti ar putea prinde viata. Stim cu totii ca aceste ziduri sunt de regula triste si monotone, insa daca ai putina imaginatie, poti crea un hol extrem de primitor.

Spray-urile graffiti sunt recomandate pentru lucrul pe spatiu extins, asa ca poti crea o pictura murala oriunde iti permiti, chiar si in interiorul casei tale.

Pregateste suporturi pentru plantele din gradina

Spray-urile cu vopsea sunt extrem de utile daca vrei sa aduci putina culoare in exteriorul locuintei tale. Cateva cauciucuri vechi pot fi transformate foarte usor in suporturi pentru plantele din gradina. Vopseste-le in nuante vii, care sa se imbine armonios cu stilul arhitectural al casei, pune apoi pamant in ele si planteaza florile preferate. Gradina ta va fi mult mai frumoasa si plina de culoare. Pentru un astfel de proiect poti utiliza chiar si cutii vechi din lemn, care sa suporte aceeasi transformare.

Spray-urile pentru graffiti se pot aplica pe orice tip de suprafata, respectiv metal, lemn, sticla, ceramica sau zidarie.

Acestea iti permit o usurinta deosebita in manuirea culorii pe care iti doresti sa o aplici pe un anumit obiect si schimba complet aspectul lucrurilor, oferindu-le o noua viata. Nu trebuie sa te ingrijorezi cu privire la abilitatile tale artistice, asa ca foloseste spray-urile cu vopsea in oricare dintre proiectele tale DIY pentru a le oferi stralucire si cat mai multa culoare.