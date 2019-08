(P) Cum sa porti ceasul de mana pentru a-ti completa cu stil fiecare aparitie?

Indiferent de cat de spectaculoase sunt salturile in inovatie si in materie de dispozitive de tot felul care devin accesorii comune de purtat de fiecare dintre noi, cu siguranta ceasul de mana nu va intra niciodata in anonimat si va continua sa domine la capitolul accesorii elegante si de neinlocuit.

Si asta este valabil atat in ceea ce priveste optiunile reprezentantelor sexului frumos, cat si cele ale barbatilor, ambele categorii fiind constiente pe deplin de contributia decisiva a unui ceas de mana bine ales la completarea unei tinute pline de farmec, fie ca este vorba despre o vestimentatie eleganta, una chic, sport, casual sau office.

Unii dintre noi au preferinte pentru o anumita marca, vezi ceasuri Seiko, Casio, Lorus, Barrel etc si isi vor achizitiona ceasul de mana doar de la brandul favorit , altii nu pun atata accent pe acest aspect, cautand alte calitati si avand alte criterii pe care acest accesoriu deosebit trebuie sa le intruneasca, sa aiba functii speciale, cu conexiune smart, cronometru, rezistent la apa, sa fie tip sport sau chiar retro, preferinte referitoare la mecanismul ceasului, fie digital, mecanic, automatic, quartz, kinetic etc.

Dincolo de toate aceste diversitati de modele, tipuri, stiluri sau marci, ramane modul cum vom alege sa purtam ceasul, tinand cont de cateva aspecte care pot face diferenta intre o aparitie memorabila si un adevarat dezastru.

Astfel, nu vom accesoriza niciodata o tinuta office, nemaivorbind de una eleganta, cu un ceas sport, cu un ecran doldora de functii utile la alergare sau efort fizic sustinut. De asemenea, este valabil si in sens invers, nu vom completa o tinuta sport cu un ceas de mana cu aspect pretios, cu un cadran incrustat cu cristale sau alte petre pretioase, oricat de valoros si spectaculos ar fia ccesoriul in cauza, va arata ridicol in aceasta combinatie.

De asemenea, daca avem o incheietura foarte subtire, chiar daca ne dam in vant dupa un model de ceas mai robust, va trebui sa renuntam la acest tip in favoarea unuia delicat, cu un cadran micut, care va arata extrem de feminin pe mana.

Regula cu purtarea ceasului pe mana stanga pentru dreptaci si pe cea dreapta pentru stangaci nu este una de la care este musai sa nu ne abatem. O putem urma doar daca ne este comod in acest fel. Nu in ultimul rand, sa tinem cont de cureaua ceasului, daca este de culoare deschisa, deci potrivita pentru zi, sa alaturam ceasul unor tinute in nuante deschise, evitand un contrast cromatic deranjant.