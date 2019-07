(P) De ce să alegi o mașină automată din oferta companiei de închirieri auto din Otopeni?

O companie serioasă de închirieri auto din Otopeni ar trebui să aibă în oferta sa un număr variat de mașini, de la cât mai multe mărci și din cât mai multe clase.

Astfel, pe lângă autoturismele clasice, un rent a car profesionist ar trebui să le ofere clienților săi opțiunea de a alege și mașini dotate cu o cutie de viteză automată. Acestea sunt din ce în ce mai populare în ultimul timp, deoarece sunt mai ușor de condus, fiind preferate atât de șoferii începători, cât și de cei care își doresc să se relaxeze și să se bucure mai mult de drum.

Opel Corsa este una dintre cele mai apreciate mașini automate puse la dispoziție de companiile de inchirieri auto Otopeni . Pe lângă transmisia automată, mașina germană se poate "lăuda" și cu un design sportiv și cel mai bun sistem audio stereo din clasa sa. Pentru o mașină automată, Opel Corsa are un consum remarcabil, de doar 5,5 litri per suta de kilometri, în condițiile unui motor care dezvoltă între 85 și 95 de cai putere. În plus, autoturismul german este dotat cu servodirecție, geamuri electrice, radio cd cu MP3, aer condiționat și închidere centralizată.

Companiile de închirieri auto din Otopeni îți pun la dispoziție acest autoturism cu transmisie automată în varianta de caroserie hatchback, cu 5 uși și 5 locuri. Opel Corsa este atât de cerut de către clienții companiilor de rent a car atât pentru că are un consum de combustibil redus, cât și pentru că dimensiunile acestui autoturism îl fac foarte potrivit pentru un oraș mare și aglomerat, așa cum este Bucureștiul. Prin urmare, dacă îți dorești o mașină din clasa economy, însă suficient de încăpătoare pentru toate bagajele tale, aceasta este alegerea ideală.

Pe de altă parte, dacă vrei o mașină automată din clasa SUV, Hyundai Santa Fe este alegerea ideală din oferta unei companii de închirieri auto din Otopeni. Acest autoturism poate fi descris drept agil și energic, fiind atât de popular datorită robusteții sale, dar și dotărilor premium. Hyundai Santa Fe este echipat cu ABS, ESP, computer de bord, proiectoare ceață, geamuri și oglinzi electrice, dar și închidere centralizată. În plus, această mașină este extrem de sigură și spațioasă, având 7 locuri pentru pasageri, pe scaune încălzite și 8 air bag-uri.

În ceea ce privește motorul acestei mașini din oferta companiilor de închirieri auto din Otopeni, trebuie să știi că dezvoltă 150 de cai putere, la un consum mediu de 8 litri per suta de kilometri. Alte avantaje evidente sunt reprezentate de spațiul generos atât pentru pasageri, cât și pentru bagaje. Dacă apelezi la o companie profesionistă de închirieri auto din Otopeni, vei obține atât Opel Corsa, cât și Hyundai Santa Fe cu toate taxele și asigurările incluse (RCA, rovinietă, full CASCO). În plus, ambele mașini automate îți vor fi livrate cu un plin de combustibil și fără o limită de kilometri. Drumuri bune!