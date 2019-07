(P) Investește în cunoștințele tale despre mediul online înscriindu-te la cursuri SEO!

Fie că deții un business de tip eCommerce sau urmărești să devii un specialist SEO, ai nevoie de o bază solidă de cunoștințe în ceea ce privește optimizarea site-urilor pentru motoarele de căutare. SEO are un rol central în paleta de instrumente de marketing digital, fiind principalul mod în care un site obține vizibilitate în mediul online, fie el unul de prezentare sau un e-shop.

În momentul în care faci un prim pas spre înțelegerea acestui domeniu, te lovești inevitabil de termeni precum "specialist SEO" sau "expert SEO". Însă puțini dintre cei care își arogă aceste titulaturi, în special în România, sunt capabili să ofere astfel de servicii la un nivel de calitate ireproșabil. Dacă vrei să afli ce presupune să fii specialist SEO în adevăratul sens al cuvântului și să afli secretele motoarelor de căutare, este recomandat să te înscrii la cursuri SEO .

Prima școală de SEO din România, Jedi SEO School, oferă cursuri SEO intensive care sunt destinate atât celor care dețin un business online, cât și celor pasionați și aspiranți la o carieră în marketing online. Sub îndrumarea lui Ovidiu Joița, specialist SEO cu experiență de peste 15 ani în domeniu și CEO iagency.ro, cursanții vor învăța toate aspectele fundamentale ale optimizării unui site pentru motoarele de căutare. În cadrul cursurilor SEO oferite de Jedi SEO School, îți vor fi explicați pe înțelesul tău factorii de creștere a vizibilității cuvintelor cheie în SERP, importanța optimizării on-page și off-page și elementele acestora, indicatorii de user experience, valoarea brandului în SEO și multe alte informații esențiale.

Desfășurându-se pe parcursul a 2 luni, cu câte 3 ședințe pe săptămână, aceste cursuri SEO presupun atât predarea unor informații teoretice, cât și prezentarea unui numar mare de studii de caz, importante pentru înțelegerea modului în care se aplică tehnicile SEO. În calitate de "discipol" la Jedi SEO School, vei avea inclusiv teme pentru acasă pentru fixarea cunoștințelor și vei susține teste de verificare, la sfârșit urmând să primești o diplomă de absolvire.

După cum am menționat, cursurile SEO sunt împărțite în patru module: optimizare on page, optimizare off page, indicatorii de ușer experience și valoarea brandului în SEO.

În cadrul modulului SEO on-page, vei învăța cum să identifici cele mai relevante cuvinte cheie și cum să le integrezi în conținutul site-ului, vei exersa în timp real efectuarea unui audit SEO, vei învăța cum să optimizezi cele mai importante elemente on-page și cum să planifici o strategie care să te ajute să îți devansezi competitorii. Totodată, vei avea contact cu elemente de HTML necesare pentru identificarea unei structuri “sanatoase” a unui site, aflând și cum să corectezi eventuale erori de programare.

Optimizarea off-page poate fi sintetizată sub expresia "vorbește lumea despre noi", semnificând atât notorietatea site-ului în marele World Wide Web, cât și autoritatea acestuia în domeniul său de interes. În cadrul cursurilor SEO de la Jedi SEO School, vei afla cât de importantă este strategia de link-building și cum evaluează algoritmii Google profilul de backlinkuri al unui site. De asemenea, vei învăța ce sunt ancorele și cum să le folosești eficient pentru a trimite referințe către paginile site-ului tău, integrând cuvintele cheie targetate și brandul într-o pondere echilibrată.

Tot în cadrul acestor cursuri SEO vei afla care sunt indicatorii de user experience și cât de importante sunt cunoștințele de marketing clasic și business understanding în procesul de optimizare a acestora. Experiența utilizatorilor nu a fost niciodată mai importantă decât în prezent, motiv pentru care vei afla despre diverse elemente și tehnici de branding pentru îmbunătățirea indicatorilor de UX, vei ști cât timp petrec vizitatorii pe site-ul tău și cum interacțiunea lor influențează pozițiile unui site în Google.

Nu în ultimul rând, în cadrul cursurilor SEO vei descoperi importanța valorii brand-ului în ochii lui Google și ponderea acesteia în factorii de poziționare în SERP.

Urmărește pe JediSeoSchool.ro următoarea promoție și înscrie-te la cursuri SEO, pentru a fi cu un pas înaintea competitorilor sau pentru a-ți construi o carieră într-un domeniu de viitor!