(P) Maratonul de Caritate - Programul care te plătește când faci un bine

Citeste mai mult despre: Maratonul de Caritate, bani, donatii, recompense, bine

Bine faci, bine găsești. Este un proverb pe care îl auzim adesea, dar nu îl prea luăm în serios. Nu avem de unde să știm în ce fel ne vom întâlni cu binele făcut, însă Maratonul de Caritate face posibil acest lucru și îi recompensează cu bani pe cei care contribuie la dezvoltarea carității.

Maratonul de Caritate este un proiect special dezvoltat de compania Whole World LLC în colaborare cu Fundația Internațională pentru Copii „Lumea Întreagă”, al cărui scop este sprijinirea copiilor bolnavi din familii nevoiașe care au nevoie de tratament medical scump și recuperare despre care poţi să citeşti aici: https://wholeworld.fund.

O scurta prezentare video a acestui Program interesant te va lămuri cât de plăcută și benefică este caritatea în zilele noastre.

Activitatea în Maraton este posibilă mulțumită implementării în procesul de caritate a unui Program de recomandare cu locuri multiple care se completează automat. Această tehnologie funcționează datorită procesatoarelor moderne pentru plăți electronice puse la dispoziție de companii acreditate în acest sens.

Participanții la Maraton sprijină Fundația „Lumea Întreagă” trimestrial, adică o dată la trei luni, iar acest lucru are ca rezultat reînnoirea constantă a carității, dar și posibilitatea de a primi recompense din nou și din nou.

Alătură-te chiar azi Maratonului de Caritate şi arată altora prin exemplul tău că „Bine faci, bine găseşti”.

Pentru a te înregistra în Maratonul de Caritate accesează website-ul https://charityrewards.net și apasă pe oricare din butoanele portocalii Sign Up, Take Part, Become a Participant sau Become a Fundraiser pentru a începe.

Dacă ai nevoie de ajutor, poți obține asistență informaţională pe WhatsApp: https://wa.me/message/I4PFC2EX4INJC1

Pentru a afla mai multe detalii despre Fundaţie şi copii pe care aceasta îi ajută, vizitează website-ul:

https://wholeworld.fund