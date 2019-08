(P) Rase de caini adorabile pentru copii

Specialistii pediatri spun la unison ca, un copil care creste cu un animal in casa isi dezvolta un sistem imunitar mai puternic, este mai rezistent la agenti patogeni, e mai putin predispus la alergii, se imbolnaveste mai greu si e in general mai sanatos decat ceilalti copii.

De asemenea, copilul care creste cu un animal invata sa isi asume responsabilitati, este mai putin egoist si se adapteaza mai bine social decat alti copii. In plus, el isi va dezvolta o personalitate echilibrata, isi va ascuti simtul de observatie si nu va avea manifestari violente nici fata de animale, nici fata de oameni.

Sa recapitulam: Copiii care au drept companion un caine dezvolta un sistem imunitar puternic, devin mult mai sanatosi, invata sa-si asume responsabilitati, deprind aptitudini sociale si nu numai, sunt mai activi. Dupa cum observati, exista Sunt multe motive care recomanda adoptarea unui caine pentru copii. De asemenea, exista multe rase de caini considerate adorabile si potrivite pentru cei mici si iata cinci dintre acestea.

1.Beagle – Reprezentantii acestei rase sunt considerati caini aproape perfecti de apartament datorita marimii lor relativ mica. Au o combinatie de culori frumoasa. Rasa este una blajina, dulce, plina de viata si curioasa. Acesti caini pur si simplu iubesc pe toata lumea! Este doar un micut care da din coada fericit! Sociabili, curajosi si inteligenti, sunt considerati niste caini calmi si iubitori.

Plini de viata si curiosi, Beagle-ii ajung sa indrageasca pe toata lumea. Sunt excelenti companioni pentru copii si sunt toleranti cu alti caini. Nu trebuie luati pe incredere cand sunt in preajma altor animalute de talie mica, altele decat confratii lor cainii. Beagle-ul este consecvent si vigilent, nescapandu-i nimic. Beagle-ii sunt o alegere excelenta pentru familiile cu copii, iar datorita temperamentului lor echilibrat sunt extrem de toleranti cu membrii familiei sale de orice varsta.

2. Golden Retriever - E o rasa de caini de vanatoare populara in Scotia. Golden Retriever-ii au nimerit in mod consecvent in varful listei celor mai indragiti caini de companie adresati familiei. Sunt adesea, asociati cu copiii si viata suburbana, si cu dragostea lor fata de apa, precum si cu abilitatea innascuta de salvatori, de recuperatori. Printre altele, Golden Retriever-ii sunt, de asemenea, excelenti parteneri la partidele de vanatoare si rasa a fost una dintre rasele de top in anul 2005. E poate cea mai bună rasă pentru copilul tău!

Un asemenea caine nu e deloc agresiv, nici timid şi foarte răbdător – exact calităţile de care are nevoie un caine, pentru a fi ales sa creasca in preajma copilului tau. In plus, acesti caini sunt cunoscuti drept caini activi, care te vor acompania cu plăcere in drumeţii, la plaja sau in parc. Tine minte: un Golden Retriever nu este numai un prieten adevarat, ci şi un caine foarte frumos.

3. Labrador Retriever - Cateii Labrador Retriever sunt plini de viata, poseda un temperament pozitiv si adora sa se joace, in special in apa, gratie pasiunii pentru innot. Se comporta exemplar cu copii, puteti avea incredere sa ii lasati cu copii mici deoarece nu au tendinte agresive si suporta din partea lor orice forme de tachinare.

Aceasta e una dintre cele mai populare rase de caini, iar motivul este lesne de inteles: sunt protectori, jucausi, iubitori, rabdatori si de incredere. Aceasta rasa este asemanatoare golden-ului retriever, fiind preferata pentru avantajul parului mai scurt. Deosebit de inteligenţi şi foarte gentili, cainii din această rasa au un comportament exemplar, de aceea sunt intalniti in multe familii cu bebelusi.

4. Poodle - Pudelul este reprezentantul unei rase de caini foarte inteligenta, motiv pentru care a fost cea mai populara rasa de caini din intreaga lume o buna bucata de timp. Este considerat de multi experti unul dintre de cei mai inteligenti caini alaturi de ciobanescul german si border collie.

Câinii din rasa Poodle sunt extrem de destepti şi gentili. Principalul avantaj oferit de această rasa e acela ca naparleste foarte puţin, astfel ca este ideala pentru copiii care sufera de alergii. Poodle-ii sunt eleganti, iubitori, jucausi, grijulii şi foarte, foarte rabdatori!

5. Bulldog Englez - Bulldogul de astazi este un caine vioi, spontan, curajos, echilibrat, inteligent, bland si sensibil. Credincios si ascultator cu stapanul, este tolerant si grijuliu cu copiii. De obicei se intelege bine si cu alte animale. Bulldogul englez este câinele cunoscut pentru capacitatea de a se imprieteni foarte usor cu copiii, dar si cu alte animale de companie. Bulldogii au o inima mare, sunt calmi, adorabili si gentili.

Cu toate acestea, rasa bulldog nu va primi întocmai un premiu pentru “cei mai energici câini”, fiind destul de liniştiţi.