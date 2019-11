(P) Reguli de respectat pentru întreținerea corectă a unei fose septice

Ai decis să instalezi o fosă septică, pentru a acoperi nevoile de colectare și de epurare a apelor utilizate în gospodărie? Știai că și cele mai performante sisteme de acest tip pot produce un adevărat haos atunci când nu sunt întreținute corespunzător?

Citește în continuare pentru a descoperi modul în care poți evita acest risc. Vei afla tot ce trebuie să știi pentru a întreține corect fosa septică Portalia, pe termen lung.

Montarea corectă a fosei septice

Știai că nu este recomandat să instalezi fose septice lângă râuri sau lacuri, în zone cu pante abrupte sau în apropierea copacilor mari? Rădăcinile acestora ar putea provoca fisuri la nivelul sondei. De asemenea, trebuie să ții cont de factori esențiali precum umezeala solului atunci când alegi să construiești o fosă septică.

Pentru ca fosa septică pe care o alegi să funcționeze eficient, trebuie să o montezi corect. Din acest motiv, este recomandat să apelezi la specialiști în domeniu, care vor cunoaște pașii necesari construcției și instalării unui astfel de sistem. În plus, aceștia vor avea experiența necesară pentru a realiza corect conexiunea fosei septice cu sistemul de canalizare a locuinței.

Inspecția și vidanjarea fosei septice

Întrucât bacteriile nu au capacitatea de a descompune materiile solide din apa menajeră în același ritm în care acestea se depun, fosa septică de la Portalia are nevoie de inspecție periodică. În plus, în fiecare an sau cel târziu la doi ani, aceasta va trebui să fie vidanjată.

În caz contrar, există riscul ca nămolul să intre în câmpul de drenaj al sondei, iar aceasta se poate înfunda. Efectele negative ale acestui fapt vor fi ușor de observat:

Vor apărea refulări ale sistemului de canalizare a locuinței.

Vei identifica mirosuri neplăcute în zona câmpului de drenaj.

Se vor forma bălți deasupra sistemului de drenaj.

În cazul în care observi oricare dintre semnele precizate, solicită urgent intervenția unei echipe de specialiști în realizarea inspecției și vidanjării fosei septice Portalia. Aceștia au cunoștințele și experiența necesară pentru a întreține corect aceste sisteme.

În plus, acestia folosesc corect produse eficiente precum cei mai buni bioactivatori pentru fose septice de la portalia.ro. Cu ajutorul acestora, reușesc să elimine mirosurile neplăcute, să diminueze producerea nămolului și să asigure descompunerea eficientă a uleiurilor și a grăsimilor.

Utilizarea frecventă a apei calde

Știai că apa și materiile solide care trec prin fosa septică pot îngheța în timpul iernii? Acest lucru se întâmplă în special atunci când aceasta nu a fost îngropată la adâncime mare în pământ. Rezultatul acestui proces constă în imposibilitatea apei de a curge în instalațiile sanitare ale locuinței. Mai mult decât atât, bucățile mari de gheață pot fisura fosa septică.

Pentru a reduce riscul de apariție a acestei situații neplăcute, este indicat să folosești apa caldă mai des. Astfel, vei preveni formarea înghețului.

Nu este indicat să încălzești țevile fosei septice singur sau să folosești diverse substanțe destinate acestui proces.

În schimb, este recomandat să apelezi la companiile specializate în întreținerea foselor septice în astfel de situații.

Nu supraîncărca fosa septică cu apă

Știai că sistemul de drenaj a fosei septice se poate înfunda atunci când materiile solide nu sunt descompuse suficient de bine sau de rapid? Acest lucru se întâmplă în special atunci când fosa trebuie să gestioneze o cantitate de apă ce depășește limita indicată de producător.

În această situație, bacteriile anaerobe nu vor mai fi eficiente în descompunerea materiei solide, iar acestea vor fisura țevile. Din acest motiv, este indicat să acorzi atenție sporită cantității de apă folosite pentru a umple fosa, astfel încât să nu o supraîncarci.

Prin urmare, nu este dificil să întreții corect o fosă septică, atunci când te familiarizezi cu potențialele riscuri la care te expui. Mizează pe experiența specialiștilor pentru întreținerea periodică a fosei septice Portalia, pentru a te bucura de durabilitatea acesteia în timp.