Paige Spiranac, desemnată “cea mai sexy femeie din lume”! Cum a reacționat fosta sportivă

Revista Maxim a desemnat “cea mai sexy femeie din lume”! Anul acesta, titlul măgulitor i-a revenit unei foste sportive, actualmente model, influencer de succes și instructor de golf. Este vorba despre americanca Paige Spiranac.

Tânăra în vârstă de 29 de ani este fostă jucătoare profesionistă de golf. Paige are peste 3,4 milioane de fani pe contul de Instagram și tot acolo le-a și dat marea veste urmăritorilor.



“Cred că am blocat Instagramul. Am intrat să verific postarea mea și dispăruse. Așa că o încerc din nou. Sunt atât de onorată să fiu desemnată cea mai sexy femeie în viață de revista Maxim în acest an. Când am primit vestea, am tot întrebat «Sunteți siguri?». Nu îmi venea să cred. Pentru mine a fi sexy înseamnă să ai încredere în tine și să te simți confortabil în propria piele. Mereu am încercat să fiu corectă față de mine, într-un mod neconvențional. Acum sunt mândra să le calc pe urme atâtor femei incredibile care au avut acest titlu înaintea mea”, a scris Paige pe Instagram, acolo unde a postat și câteva fotografii cu ea în costum de baie.

“Chiar meriți acest titlu!”, “O persoană minunată, interior și exterior!”, “Chiar ești cea mai frumoasă femeie din lume”, “Frumusețe și golf! Cmbinația perfectă!”, “Ești perfectă!”, “Ce trebuie să facă un bărbat pentru a juca o rundă de golf cu cea mai sexy femeie din lume”, sunt câteva dintre comentariile postate de internauți.

Paige apare pe coperta Maxim într-o ipostază mai mult decât provocatoare. Fosta sportivă pozează într-un pat și este îmbrăcată doar cu o cămașă albă, complet descheiată.

De-a lungul anilor, Paige a fost întrebată de nenumărate ori dacă a apelat la medicii esteticieni și dacă bustul ei este natural. Blonda le-a transmis fanilor că nu are nicio operație estitică, iar sânii ei sunt naturali.

Blonda cu ochii verzi arată senzațional în costum de baie și adoră să poarte outfit-uri sexy și pe terenul de golf. (Vezi mai multe poze cu Paige în GALERIA FOTO de mai jos)

Paige își ține viața privată departe de ochii curioșilor. Fosta sportivă a fost căsătorită cu atletul Steven Tinoco. Cei doi au făcut nunta în 2018. Într-un Q&A pe Instagram, Paige a recunoscut că a divorțat, însă nu a vrut să dea mai multe detalii și i-a rugat pe fani să-i respecte intimitatea, potrivit New York Post. Averea fostei jucătoare de golf era estimată la 5 milioane de dolari în 2021.

Fotografii: Instagram Paige Spiranac