Pamela Anderson s-a despărțit de-al cincilea soț, după doar 12 zile! Care este motivul

În urmă cu două săptămâni, toată presa scria despre nunta Pamelei Anderson cu Jon Peters, care a fost ținută secret de ochii lumii. La doar 12 zile, cei doi anunță că relația lor a luat sfârșit. Motivul?

Deși nu au depus încă actele pentru a primi certificatul de căsătorie, potrivit publicației THR, Pamela a declarat: „Am fost mişcată de călduroasa primire a uniunii mele cu Jon. Am fi foarte recunoscători pentru sprijinul vostru având în vedere că ne separăm un timp pentru a reevalua ce ne dorim de la viaţă şi de la noi. Viaţa este o călătorie şi dragostea este un proces. Cu acest adevăr universal în minte, am decis de comun acord să amânăm formalizarea certificatului nostru de căsătorie şi să ne încredem în proces”.



Ceremonia a avut loc in Malibu, în urmă cu două săptămâni!

Niciunul dintre cei doi nu este la prima căsătorie, Pamela având doi băieți în urma mariajului pe care l-a avut cu bateristul Tommy Lee. Al doilea ei soț a fost Kid Rock, iar al treilea la rând a fost Rick Salomon.

Jon Peters a mai fost căsătorit cu Henrietta Zampitella, cu actriţa Lesley Ann Warren, pe care a părăsit-o pentru Barbra Straisand cu care a avut o relaţie de 12 ani, apoi s-a căsătorit cu Christine Peters şi cu Mindy Williamson.

